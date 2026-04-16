ترحيب أوروبي بوقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان

رحّبت رئيسة لايين، بوقف إطلاق النار لعشرة أيام بين ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأميركي .



وكتبت لايين على منصة "إكس": "إن هذا الأمر متنفّس، إذ إن هذا النزاع أوقع بالفعل عددا كبيرا جدا من الضحايا"، معتبرة أن "ثمة حاجة الآن إلى مسار نحو سلام دائم".

