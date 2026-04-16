أوّل تعليق من نتنياهو بعد الهدنة... ماذا قال عن لبنان؟

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، بعد الإعلان عن هدنة الـ10 أيّام في ، "لدينا فرصة للتوصّل إلى اتّفاق تاريخيّ مع لبنان".

وأضاف : "مطالبنا الأساسية في أيّ اتّفاق هي تجريد " " من سلاحه وتحقيق سلام من منطلق القوّة".

وتابع: "وافقت على وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان لمدة 10 أيام، لبحث إتّفاق بدأنا مناقشته في ".

وقال نتنياهو: "رفضت شروط "حزب الله" بالانسحاب إلى ، ونحن باقون في لبنان".