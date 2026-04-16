|
24
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
لبنان
بعد التوصّل لاتّفاق وقف إطلاق النار... دعوة من الجيش إلى المواطنين
Lebanon 24
16-04-2026
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش
البيان التالي:
مع تداول
أخبار
حول التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، لحين دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما تدعو إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها
قوات الاحتلال الإسرائيلي
.
كذلك تُشدّد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم، وتوخّي الحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان
الإسرائيلي
، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عنها.
زيلينسكي: نقترب من التوصل لوثيقة تحدد آلية مراقبة أي وقف لإطلاق النار
قيادة الجيش تؤكد أنها ستلاحق مطلقي النار وتعمل على توقيفهم
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
18:18 | 2026-04-16
قيادة الجيش تؤكد أنها ستلاحق مطلقي النار وتعمل على توقيفهم
18:00 | 2026-04-16
رسالة إسرائيلية عاجلة إلى سكان جنوب لبنان
16:56 | 2026-04-16
الخارجية الإيرانية: جهود باكستان أفضت لإعلان وقف النار بلبنان
16:50 | 2026-04-16
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 16/4/2026
16:33 | 2026-04-16
بلدية عيناثا للمواطنين: لا تعودوا
16:28 | 2026-04-16
قبيل سريان الهدنة...سلسلة هجمات لحزب الله على إسرائيل
