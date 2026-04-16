الخارجيّة الأميركيّة: لإسرائيل الحقّ في اتّخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس

قالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، إنّه "يمكن تمديد الفترة الأولية لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل، باتّفاق متبادل بينهما إذا تسنى إحراز تقدم في المفاوضات".

وأضاف الخارجية الأميركيّة، أنّ "لإسرائيل الحقّ في اتّخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس في مواجهة أيّ هجمات".

وأشارت إلى أنّ "المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى حلّ كافة العالقة ومنها ترسيم الحدود البرية".