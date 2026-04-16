اليونان تهنئ لبنان بوقف إطلاق النار وتؤكد دعمها لتعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة

تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفياً مساء اليوم من رئيس الوزراء اليوناني ، هنأه فيه على نجاح الجهود التي بذلها للتوصل الى وقف إطلاق النار في ، متمنياً أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة يترسخ فيها الاستقرار في لبنان وتبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بواسطة الجيش والقوى الامنية .

وعبر رئيس الوزراء اليوناني عن دعم بلاده للبنان وشعبه واستعداد للمساعدة في رفع المعاناة عن الشعب اللبناني الصديق .

وشكر الرئيس ميتسوتاكيس على مواقفه المتضامنة مع لبنان وشعبه مؤكداً المضي في المسار التفاوضي وفق المبادرة التي كان أعلنها وبدأت اليوم اول مرحلة منها وهي وقف النار .