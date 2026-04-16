تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الروشة شبه مهجورة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-04-2026 | 15:00
A-
A+
الروشة شبه مهجورة
الروشة شبه مهجورة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افادت مصادر خاصة عبر "لبنان٢٤" بأن الاستهداف الإسرائيلي الذي طال قبل حوالى شهر فندقاً في منطقة الروشة، وادى الى سقوط اربعة شهداء، واصابة آخرين، انعكس سلباً على الحركة السياحية في المنطقة.
فقد سجّلت المطاعم المنتشرة هناك، والتي يتجاوز عددها 20 مطعماً، تراجعاً حاداً في نسبة الإقبال، إذ انخفضت الحركة إلى 10%.
وتضيف المصادر ان المنطقة التي تُعتبر رمزاً للحياة البيروتية النابضة أصبحت "غير آمنة".
 فالزوار، سواء لبنانيين أو أجانب، باتوا يتجنبون الروشة.
 ويوضح المصدر كيف أن ضربة أمنية واحدة يمكن أن تشل قطاعاً كاملاً، وتحوّل منطقة سياحية إلى منطقة شبه مهجورة، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.  
ولا يقتصر هذا التراجع على الروشة فحسب، بل انسحبت تداعياته أيضاً على مناطق بيروتية أخرى، أبرزها الحمرا ووسط بيروت، ولاسيما بعد "الأربعاء الأسود" وما خلفه من تداعيات كارثية على البشر والحجر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

منطقة الروشة

الإسرائيلي

وسط بيروت

إسرائيل

بيروتي

الحمرا

بيروت

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24