الروشة شبه مهجورة

افادت مصادر خاصة عبر "لبنان٢٤" بأن الاستهداف الذي طال قبل حوالى شهر فندقاً في ، وادى الى سقوط اربعة ، واصابة آخرين، انعكس سلباً على الحركة السياحية في المنطقة.

فقد سجّلت المطاعم المنتشرة هناك، والتي يتجاوز عددها 20 مطعماً، تراجعاً حاداً في نسبة الإقبال، إذ انخفضت الحركة إلى 10%.

وتضيف المصادر ان المنطقة التي تُعتبر رمزاً للحياة البيروتية النابضة أصبحت "غير آمنة".

فالزوار، سواء لبنانيين أو أجانب، باتوا يتجنبون .

ويوضح المصدر كيف أن ضربة أمنية واحدة يمكن أن تشل قطاعاً كاملاً، وتحوّل منطقة سياحية إلى منطقة شبه مهجورة، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يقتصر هذا التراجع على الروشة فحسب، بل انسحبت تداعياته أيضاً على مناطق بيروتية أخرى، أبرزها ووسط ، ولاسيما بعد "الأربعاء الأسود" وما خلفه من تداعيات كارثية على البشر والحجر.