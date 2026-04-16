عبد المسيح: أهنئ رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحيته الدستورية بكل جدارة ومسؤولية

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنىء فخامة رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحيته الدستورية في المادة 52 بكل جدارة ومسؤولية، ما أفضى إلى انتزاع وقف لإطلاق النار بضمانة أميركية. الديبلوماسية تنتصر على منطق تفرد الدويلة بالقرارات والدولة اللبنانية برجالاتها السياديين تتصدر المشهد مرة جديدة لتحمي واللبنانيين، آملين أن تكون بداية نحو الإستقرار والهدنة والسلام الدائم".

