مرقص نوّه بنجاح مبادرة الرئيس عون والدعم الذي لاقته

كتب المحامي د. بول مرقص عبر منصة" اكس": " "قد أثمرت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في ، في ضوء المبادرة الرئاسية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.حظيت هذه المبادرة بتعاون دولة ودولة رئيس الحكومة نواف سلام، ونجحت بفعل الدعم الأميركي والدولي والعربي.



إننا إذ نأمل أن تؤول هذه الجهود إلى تثبيت وقف إطلاق النار في أسرع وقت، نتطلّع الى استعادة الأراضي كافة، وتحرير الأسرى، وعودة أهلنا الى قراهم، واعادة إعمارها، وصولاً الى الاستقرار المنشود".



Advertisement