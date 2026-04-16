إطلاق صواريخ مسيّرات من لبنان... وإصابة 6 أشخاص في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن إطلاق 25 صاروخاً و3 مسيّرات من ، باتّجاه شمال خلال ساعة واحدة.

وفي هذا السياق، أعلن الإسعاف الإسرائيليّ عن إصابة 6 أشخاص، جروح أحدهم خطيرة في مدينة كرميئيل.

وتسبّب القصف بانقطاع الكهربائي في مناطق عدّة في كرميئيل.

أما القناة الـ12 ، فأشارت إلى اشتعال سيارتين في .