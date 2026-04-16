لبنان
قبيل سريان الهدنة...سلسلة هجمات لحزب الله على إسرائيل
Lebanon 24
16-04-2026
|
16:28
أعلن "
حزب الله
"، في سلسلة بيانات، أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش
الإسرائيلي
جنوب مدينة
الخيام
وتجمعا آخر
في بلدة
الطيبة
بصليةٍ صاروخيّة.
كما أعلن استهداف بنى تحتيّة تابعة للجيش الإسرائيليّ في مستوطنة كرميئيل بصليةٍ صاروخيّة.
كما أعلن إسقاط "طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيليّ - نوع (هرمز 450 - زیك) قبالة بلدة
عدلون
،
جنوب لبنان
بصاروخ أرض جوّ وشوهدت تسقط في البحر".
كما واستهدف الحزب "تجمّعًا للجيش الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بسربٍ المُسيّرات الانقضاضيّة".
إلى ذلك، أعلن حزب الله استهداف "دبّابة ميركافا في محيط سوق مدينة بنت
جبيل
بصاروخ موجّه مع تسجيل إصابة مؤكدة"، و"مرابض مدفعيّة للجيش الاسرائيلي في بلدة العديسة ومستوطنة كفرجلعادي بأسرابٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة".
كما أعلن "حزب الله" استهداف "منصة قبة حديدية وتموضع أفراد في ثكنة العليقة في
الجولان
السوريّ بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة"، ومستوطنة نهاريّا مرتين بصليةٍ صاروخيّة، وكذلك موقع رأس الناقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.
