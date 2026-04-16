مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 16/4/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







بعد اتصالات استمرت طوال اليوم بين طهران وبيروت و واشنطن وبيروت وواشنطن مع تل ابيب جرى الاعلان رسميا عن اتفاق بين والكيان على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة 12 من منتصف هذه الليلة.







هذه النتيجة جاءت بعد التأكيد على ان وقف إطلاق النار الساري بين طهران من جهة وتل أبيب وواشنطن من جهة أخرى يجب أن يشمل لبنان قبل أي أمر آخر... ونقطة على السطر.







هي الخلاصة التي تم التشديد عليها في الإتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.







وفي كلام قاليباف الذي يقود دفة التفاوض مع والوسطاء أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمية عنه في إيران.







في الميدان وقبيل الاعلان عن الاتفاق كثفت قوات الإحتلال اعتداءاتها في طول الجنوب وعرضه وصولا إلى سحمر وإلى ضهر البيدر في البقاع.







وتخلل هذه الإعتداءات زنار ناري عنيف استهدف خصوصا محيط النبطية كما حبوش وكفررمان وغيرها. كما تخللتها غارات متكررة على جسر القاسمية البحري.







وعلى الجبهة البرية تتواصل المعارك بين المقاومين وقوات الإحتلال في بنت جبيل بعد اشتباكات ليلية في الخيام ودبين.







واستنادا إلى تقارير لوسائل الإعلام العبرية فإن المقاومين يلتحمون بشكل مباشر ووجها لوجه مع الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل ويخرجون من كل مكان ويهاجمون الجنود.







وللدلالة على أهمية هذا المحور ذكرت المصادر العبرية أن نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس يشرفان مباشرة على سير المعركة في بنت جبيل.







أما المعركة الدبلوماسية على المسار الإيراني - الأميركي فهي في أوجها ويتولى القسم الأكبر من الإتصالات الوسيط الباكستاني الذي زار طهران والرياض وسيقصد واشنطن غدا.







وتجري هذه الحركة وسط أجواء إيجابية توحي باحتمال تمديد اتفاق وقف إطلاق النار وباستئناف المفاوضات الأميركية - الإيرانية قريبا.







=======







* مقدمة الـ"أم تي في"











بعد أربع ساعات وخمس عشرة دقيقة من الان يبدأ وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل، وذلك لمدة عشرة ايام كاملة.







انها النتيجة العملية لليوم الهاتفي الطويل بين اميركا ولبنان من جهة، واميركا واسرائيل من جهة ثانية.







الرئيس دونالد ترامب الذي اتصل شخصيا بالرئيس جوزف عون وبرئيس الوزراء الاسرائيلي اعلن الخبر في منشور، مشيرا الى انه وجه نائبه ووزير خارجيته للعمل مع اسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم.







وهو لم يكتف بذلك، بل اعلن في منشور ثان انه سيدعو الرئيس عون ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى البيت الابيض لاجراء اول محادثات جادة بين البلدين، وخصوصا ان الطرفين يريدان السلام.







وختم ترامب المنشور مؤكدا ان السلام بين لبنان واسرائيل سيتحقق سريعا. اعلان ترامب مهم وغير مسبوق، ويتخطى كل المراحل التي كانت موضوعة للمفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية.







وبمعزل عن الاحتمالات المستقبلية، المهم في ما حصل انه اسقط كل سردية جماعة الممانعة التي كانت تراهن على عدم امكان الفصل بين المسارين اللبناني والايراني. فالفصل بين ايران ولبنان تحقق. ولبنان، شاء أم ابى، لم يعد ورقة بيد طهران تستغلها، و تقايض بها، وتحقق مكتسبات لنفسها من خلالها. ان زمن القرار اللبناني الحر قد بدأ.







فقرار الحرب والسلم في لبنان لم يعد لا بيد حزب الله، ولا بيد حاضنته ايران. والسؤال: ماذا سيفعل حزب الله وكيف سيتصرف؟ هل سيذعن للقرار اللبناني المغطى رسميا وشعبيا ، ام سيواصل سياسته التخريبية ولو كلفت لبنان المزيد من الخراب والدمار والموت؟







ميدانيا، اسرائيل تحكم سيطرتها اكثر فاكثر على بنت جبيل، فيما عنفت الغارات على معظم قرى الجنوب.



وقد دمر الجيش الاسرائيلي مجددا جسر القاسمية، وهو آخر جسر يربط جنوب الليطاني بشماله.







=======







* مقدمة "المنار"







مشعل النار في لبنان والمنطقة يعلن وقف اطلاق ناره ونار ربييه الصهيوني على لبنان لعشرة ايام.







هذا ما اعلنه دونالد ترامب بتغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتصال مع الرئيس اللبناني وآخر مع رئيس الوزراء الصهيوني.







وما اعلنه ترامب في تغريدته هذه، كان قد اخبره السفير الايراني في لبنان محمد رضا شيباني لحلفائه اللبنانيين، وبحثه رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف مع الرئيس نبيه بري، مؤكدا له ان اتفاق وقف اطلاق االنار في لبنان هو المعبر الالزامي للجولة الثانية من المفاوضات في باكستان.







اتفاق قال ترامب انه سيبدأ عند منتصف الليل، وقال الاسرائيليون انه قرار كارثي، فيما اجتمعت حكومتهم هاتفيا لاقرار ما قرره ترامب، واجمع اعلامهم انه انصياع اميركي اسرائيلي مزدوج للشروط الايرانية.







وأما المتشاطرين من اهل السلطة المسوفين لهذه الخطوة على مدى اسبوع من سفك دماء اللبنانيين، فقد سارعوا لشكر على جهوده لقبوله وقف نيرانه وترسانة حربه التي تقتل اللبنايين بايدي الاسرائيليين عن بلدنا وشعبنا لعشرة ايام.







وأما اللبنانيون العارفون كل الحقيقة، العابرون بدمهم نحو نصر مخضب، فهم يعلمون ان هذا القرار معبره الالزامي مضيق هرمز والقيمون عليه من الايرانيين الشرفاء الاوفياء للبنان ودماء اهله، أكثر من بعض اهله.







وهم اللبنانييون الذين يمموا وجوهم وقلوبهم وعقولهم شطر الجنوب، حيث رجال الله يسطرون ملاحم البطولة وعناوين العزة والفداء، ويكسرون كل اوهام الغزاة وحقدهم في بنت جبيل والخيام، وكل جبهات المواجهة والاشتباك.







وليستعيض العدو عن خيبات الميدان كالمعتاد كثف من ارتكاب المجازر عبر غارات هستيرية توزعت على العديد من المدن والقرى الجنوبية، مستهدفة احياءها السكنية والعمرانية، والجسور والمدارس والهيئات الاسعافية، ومتسببة بارتقاء العشرات من الشهداء واعداد من الجرحى.







وحتى يقر العدو الصهيوني باعلان وقف النار عند منتصف الليل، فان نيران المقاومة على زخمها، وبأس رجالها على ثباته، ومستوطنات العدو كما جنوده ودباباته تحت مرمى النار التي تتوقف متى اوقف الاعداء. وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصير.







=======







* مقدمة الـ"أو تي في"







عشية حرب اسناد غزة التي بدأت في 8 تشرين الاول 2023، كانت الغالبية الساحقة من الاراضي اللبنانية الجنوبية محررة، وكان البحث يدور حول تسوية تشمل تثبيت الحدود عند 13 نقطة، الى جانب مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.







لم يكن لدى إسرائيل حينها أي أسير لبناني، منذ صفقة التبادل الشهيرة التي أنتجتها حرب تموز 2006، كما كان توازن ردع معين قائما، أنتج في نهاية ولاية الرئيس الرئاسية اتفاق ترسيم بحري لمصلحة لبنان، بدليل تكرار المسؤولين الاسرائيليين في هذه المرحلة عزمهم على تعديله أو حتى إلغائه.







اما اليوم، وبفعل حرب الاسناد الاولى التي أعقبتها حرب اسناد ثانية لإيران، فصار الوضع على النحو الآتي:







اراض لبنانية شاسعة تحتلها اسرائيل، اعداد غير مؤكدة من الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، دمار غير مسبوق في تاريخ لبنان وصولا الى محو قرى كاملة، نزوح كبير وخطير، وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، ومصير سياسي مفتوح على المجهول.







والاهم من كل ما سبق، آلاف الشهداء والضحايا والمصابين والأرامل والأيتام، وإزاء المأساة يعجز الكلام.







قد لا تكون اللحظة مناسبة للبحث في تحديد المسؤوليات، لكن مجرد وصف الواقع يكفي لطرح الاسئلة والحض على التفكير على ثلاث مستويات: اولا، الاحتلال والمطامع، ثانيا اقحام لبنان في حروب الآخرين، وثالثا فشل السلطة اللبنانية في استباق الاحداث على مدى خمسة عشر شهرا من خلال التوصل الى ورقة لبنانية موحدة يصار من خلالها الى مخاطبة المجتمع الدولي باسم لبنان.







في كل الاحوال، وعلى وقع سباق اميركي-ايراني في تبني التوصل اليه، يبدأ وقف اطلاق النار في لبنان بالسريان منتصف هذه الليلة. اما سريان المفاوضات المباشرة بين البلدين، فينتظر الايام المقبلة، والمواقف المرتقبة، وترجمة موازين القوى السياسة في الداخل والاقليم.







=======







* مقدمة الـ"أل بي سي"







إتصال بين الرئيس ترامب والرئيس عون، واتصال بين ترامب ونتنياهو، نتيجة الاتصالين وقف لأطلاق النار لعشرة أيام يبدأ عند الثانية من فجر اليوم.







هكذا، بعد حرب دامت خمسة واربعين يوما، حصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على وقف لأطلاق النار.







لبنان كان عاش اليوم ساعات ترقب غير مسبوقة، بداية أعلن في واشنطن أن اتصالا سيتم بين لبنان وإسرائيل، فبدأ الترقب وبدأ التكهن: بين من ومن سيكون الإتصال؟ كان واضحا أن المقصود الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.







مرت ساعات ليعلن ان اتصالا تم بين الرئيس عون ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، ليأتي الحدث:



اتصال بين الرئيس ترامب والرئيس جوزاف عون.







في الخبر الصادر عن القصر أن الرئيس عون جدد شكره للجهود التي يبذلها ترامب من اجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة وتمنى عليه استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن ورد ترامب بدعمه للرئيس عون ولبنان وتشديده على التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف النار في اسرع وقت.







لاحقا، كتب الرئيس ترامب على " تروث سوشال":



لقد أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس المحترم جدا جوزيف عون، رئيس لبنان، ومع رئيس الوزراء بيبي نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل. وقد اتفق هذان القائدان على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.







ويتابع ترامب: سأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى البيت الأبيض لإجراء أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، أي منذ زمن طويل.







كلا الجانبين يرغبان في السلام، وأعتقد أنه سيتحقق سريعا!







الأتصال المباشر لم يحصل لكن النتيجة الاولية وقف لأطلاق النار لعشرة أيام.



ماذا سيحصل في هذه الأيام العشرة؟







ما حصل حتى الآن حدثان كبيران: لقاء الخارجية الأميركية ثم اتصال اليوم. إلى أين ستتجه الأمور؟ لم يعد السؤال: هل سيتم الإتصال؟ بل: متى سيتم الإتصال؟



قبل الإجابة عن هذا السؤال ، هناك جواب واحد الليلة:







لبنان الرسمي ممثلا بالرئيس جوزاف عون انتزع وقفا لأطلاق النار في حرب لم يعلنها لبنان الرسمي بل زج لبنان بها حزب الله، ويحاول ان يوحي بأنه انتزع وقف النار عبر إيران.







=======







* مقدمة "الجديد"







تسع حروب "طبشت" عند الرقم عشرة أنهاها ترامب وعلى الأيام العشرة المقبلة أعلن بمنشور "الفخر" وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ابتداء من الليلة>







وبلغة المنتصر وضمير "المتكلم" قال دعونا ننجز مهمة تحقيق السلام بين البلدين وبدأ بإعداد بطاقات الدعوة لكل من بنيامين نتنياهو وجوزاف عون إلى البيت الابيض في أول محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان وأوكل لنائبه دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو تمهيد الأرضية ومتابعة التفاصيل بدقائقها.







وعلى "النيران" المتنازع على إطفائها بين ضفتي واشنطن وطهران تبلغ حزب الله من السفير الإيراني في بأن وقف إطلاق النار سيبدأ الليلة تسابق الطرفان على الإعلان فقطفها ترامب وفيما اعتصمت بعبدا بالصمت بعد هذه التطورات رحب رئيس الحكومة نواف سلام بالإعلان معتبرا أن هذا المطلب هو مطلب لبناني سعينا اليه منذ اليوم الأول.







وعلى الساعات واللحظات الحاسمة في السياسة كما في الميدان فإن الأمور رست "ع الوعد يا كمون" أو "رب ضارة نافعة" فشد الحبال الإيراني والأميركي على خطوط التوتر العالي في لبنان أفضى إلى سحب البساط من تحت قدمي طهران بعد سحب لبنان إلى مربع التفاوض "المصور" في واشنطن وفصل ساحته عن "الساحة الأم" ومع ذلك لم تسقط إيران ورقة لبنان من يدها.







والملف المتنازع عليه خضع طيلة اليوم لعملية فرز "لاسلكي" تولى جانبا منه الإيراني باتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف برئيس مجلس النواب نبيه التأكيد بوجوب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان قبل أي أمر آخر.







وعلى الوعد قبل طاولة إسلام آباد اثنين قصر البيت الأبيض المسافات مع لبنان بخط ساخن جمع بين طرفيه الرئيسين الأميركي واللبناني دونالد ترامب وجوزاف عون وانتهى إلى شكليات لبنانية بسلام واستقرار دائمين تمهيدا لعملية سلمية في المنطقة وإلى مواقف مشكولة على دعم لبنان رئاسة ودولة مبنية على التزام ترامب الشخصي بتلبية الطلب اللبناني بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن مسبوقا باختبار "نوايا" وجس نبض "ألو بيروت".







هنا تل أبيب وسرى أمر التواصل المباشر بين عون ونتنياهو كالنار في الهشيم لتستقر الأمور على بيان تناول الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ماركو روبيو وأمام ما تقدم فإن التطورات المتسارعة وما رافقها تستدعي إطلالة رئيس الجمهورية لإطلاع الرأي العام المعني مباشرة ومن ضمنه أكثر من مليون نازح ينتظرون في مدارس ومراكز الإيواء إشارة "لحق العودة" إلى قراهم وبيوتهم ومعرفة المسار ومصير باقي الثوابت من انسحاب الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار وفك خطوط التماس وحل أزمة السلاح إذا ما جرى تثبيت وقف إطلاق النار تمهيدا لانطلاق العملية السياسية السلمية.







أما ردود الفعل الإسرائيلية فتوزعت بين المصادر إذ نقلت جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيواصل خلال فترة وقف إطلاق النار الحفاظ على مواقعه في جنوب لبنان وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن نتنياهو قال لوزرائه إن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى في جنوب لبنان في حين أفادت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي بأن الجيش لا يخطط لسحب قواته من جنوب لبنان خلال أي وقف لإطلاق النار.







ومما زاد المواقف الإسرائيلية التباسا ما نشرته يديعوت أحرونوت عن أن موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار تمت من دون تصويت المجلس الوزاري المصغر عليها معطوفا على أن الجيش قد يسعى لتحقيق ضربات استراتيجية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بحسب هيئة البث الإسرائيلية وللعلم فقط فإن إسرائيل دمرت اليوم القاسمية آخر جسور العودة التي تربط الجنوب ببقية البلاد فهل سيعاد وصل ما انقطع؟



Advertisement