قيادة الجيش تؤكد أنها ستلاحق مطلقي النار وتعمل على توقيفهم

إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أقدم عدد من المواطنين على إطلاق النار في الهواء من الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية، مما يعرّض حياة المواطنين للخطر ويتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

تحذّر من هذه الظاهرة الخطيرة، وتدعو المواطنين إلى التقيّد بالقوانين وعدم إطلاق النار تحت أي ظرف.

كما تؤكد أنها ستلاحق مطلقي النار وتعمل على توقيفهم وإحالتهم إلى المختص.

