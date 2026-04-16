منذ بدء الهدنة.. الجيش يسجل عددا من الخروقات الاسرائيلية ودعوة متجددة بالتريث إلى المواطنين

أعلن ‏الجيش، فجر يوم الجمعة، تسجيل عدد من الخروقات منذ بدء الهدنة التي أعن عنها الرئيس الأميركي مساء الخميس.



وقال الجيش في بيان: "إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بدعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، تجدد دعوتها المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق".



وأضاف الجيش في البيان أنه سجل عددا من الاعتداءات الإسرائيلية إضافة إلى قصف متقطع طال عددا من القرى.



وشدد قيادة الجيش على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة.



وأكد أن قيادة الجيش تستمر في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.





Advertisement