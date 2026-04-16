الجنوبيون يعودون إلى أرضهم: الهدنة دخلت حيّز التنفيذ.. خروقات ميدانية وتحذيرات ودعوات من الجيش (صور وفيديو)

الفيديو من الضاحية الجنوبية عقب بدء الهدنة pic.twitter.com/qTENTrCCDX — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 17, 2026

وكان الاتفاق قد بدأ سريانه عند منتصف ليل الخميس - الجمعة، بعد ساعات أخيرة سبقت الهدنة شهدت قصفاً متبادلاً بين الجيش و" ". وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شخصين جراء القصف في شمال ، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منصات صواريخ تابعة للحزب.وفي أول تعليق له على بدء سريان الهدنة، قال ترامب: "لا مزيد من القتل ولا بد أن يسود السلام أخيراً"، مضيفاً: "نأمل أن يتصرف حزب الله بشكل جيد خلال هذه الفترة المهمة". وكان ترامب أعلن، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس جوزاف عون وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام اعتباراً من الساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "أجريت للتو مباحثات ممتازة مع كل من عون ونتنياهو"، مضيفاً أنهما "وافقا على أنه بغرض تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسمياً وقفاً لإطلاق النار لمدة عشرة أيام".في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً عاجلاً وجّه فيه رسالة إلى سكان جنوب لبنان، قال فيه إنه مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ يواصل التمركز في مواقعه في جنوب لبنان "في مواجهة النشاطات المستمرة لحزب الله"، مطالباً السكان، "حرصاً على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، وحتى إشعار آخر، بعدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني".لبنانياً، رحّب رئيس الحكومة نواف سلام بإعلان وقف إطلاق النار، معتبراً أنه كان مطلباً لبنانياً محورياً منذ اليوم الأول للحرب. وقال، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الخميس، إنه يشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل وفرنسا ودول الاتحاد ، إضافة إلى "كل الأشقاء العرب وفي طليعتهم المملكة العربية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت إطلاق نار كثيفاً ابتهاجاً. كما أظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي نازحين لبنانيين وهم في طريق عودتهم إلى الضاحية الجنوبية، رافعين أعلام "حزب الله" وصور أمينه العام الراحل حسن نصر الله، الذي كانت إسرائيل قد اغتالته عام 2024.في موازاة ذلك، كانت قيادة الجيش قد دعت، مع تداول التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية لحين دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، كما دعت إلى عدم الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة وتوخّي الحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عنها.وبعد بدء تنفيذ الاتفاق، حذّرت قيادة الجيش أيضاً من إقدام عدد من المواطنين على إطلاق النار في الهواء من الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية، معتبرة أن هذه الظاهرة تعرّض حياة المواطنين للخطر وتتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أنها ستلاحق مطلقي النار وتعمل على توقيفهم وإحالتهم إلى المختص.وفي بيان لاحق، وإلحاقاً بالبيان السابق، جدّدت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "في ظل عدد من الخروقات للاتفاق"، مؤكدة أنها تتابع التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.