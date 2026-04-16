لبنان
بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. رسالة من ترامب لحزب الله
Lebanon 24
16-04-2026
|
23:14
بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع
إسرائيل
حيز التنفيذ، وجّه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رسالة لحزب الله وقال في منشور على منصة "
تروث سوشال
": "آمل أن يتصرف
حزب الله
بشكل لائق وحسن خلال هذه الفترة المهمة".
وتابع
ترامب
: "ستكون لحظة عظيمة لهم إن فعلوا ذلك. كفى قتلا. يجب أن يسود السلام أخيرا".
ودخل وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين
لبنان
وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.
وسمع دوي إطلاق أعيرة نارية في
بيروت
احتفالا ببدء الهدنة، إلا أنها ظلت هشة، إذ شهد
جنوب لبنان
هجمات إسرائيلية.
وأصدر الجيش
الإسرائيلي
تحذيرا لسكان جنوب لبنان، وطالبهم بعدم الانتقال إلى
جنوب نهر الليطاني
حتى إشعار آخر، مؤكدا استمرار تمركز قواته هناك.
إستمرار إطلاق الرصاص والقذائف في الضاحية ومحيطها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
Lebanon 24
إستمرار إطلاق الرصاص والقذائف في الضاحية ومحيطها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
17/04/2026 11:01:59
17/04/2026 11:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتوقع إطلاق صواريخ من لبنان حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يتوقع إطلاق صواريخ من لبنان حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
17/04/2026 11:01:59
17/04/2026 11:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول إتّفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ
Lebanon 24
دخول إتّفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ
17/04/2026 11:01:59
17/04/2026 11:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الآن ولمدة أسبوعين
Lebanon 24
دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الآن ولمدة أسبوعين
17/04/2026 11:01:59
17/04/2026 11:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف اطلاق النار.. اختبار اصعب من الحرب
Lebanon 24
وقف اطلاق النار.. اختبار اصعب من الحرب
04:00 | 2026-04-17
17/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقص في الكوادر
Lebanon 24
نقص في الكوادر
03:45 | 2026-04-17
17/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائية جنوب نهر الليطاني.. بيان من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
بشأن التغذية الكهربائية جنوب نهر الليطاني.. بيان من "كهرباء لبنان"
03:38 | 2026-04-17
17/04/2026 03:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي من الجنوب: كفى حروبًا السلام خيارنا ورسالتنا
Lebanon 24
الراعي من الجنوب: كفى حروبًا السلام خيارنا ورسالتنا
03:36 | 2026-04-17
17/04/2026 03:36:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية: "مهزلة"
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية: "مهزلة"
03:30 | 2026-04-17
17/04/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
11:58 | 2026-04-16
16/04/2026 11:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
23:54 | 2026-04-16
16/04/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
08:03 | 2026-04-16
16/04/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
Lebanon 24
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
11:18 | 2026-04-16
16/04/2026 11:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
Lebanon 24
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
09:00 | 2026-04-16
16/04/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
