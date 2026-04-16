بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. رسالة من ترامب لحزب الله

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حيز التنفيذ، وجّه الرئيس الأميركي رسالة لحزب الله وقال في منشور على منصة " ": "آمل أن يتصرف بشكل لائق وحسن خلال هذه الفترة المهمة".



وتابع : "ستكون لحظة عظيمة لهم إن فعلوا ذلك. كفى قتلا. يجب أن يسود السلام أخيرا".



ودخل وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.



وسمع دوي إطلاق أعيرة نارية في احتفالا ببدء الهدنة، إلا أنها ظلت هشة، إذ شهد هجمات إسرائيلية.



وأصدر الجيش تحذيرا لسكان جنوب لبنان، وطالبهم بعدم الانتقال إلى حتى إشعار آخر، ‌مؤكدا استمرار تمركز قواته هناك.





