وقف للنار على تخوم المصالح المتناقضة وترامب ينتزع ورقة ضغط من إيران

هدنة لبنان أتت في ظل تشديد البحرية الأميركية الحصار على الموانئ ، وتوجه حاملة طائرات أميركية مع مجموعة قتالية تضم ستة آلاف جندي إلى ، بما يوحي بأن لا تزال تستعد لاحتمال استئناف الحرب، على الرغم من انفتاحها على الجهود الباكستانية لتمديد هدنة الـ15 يوماً مع إيران تمهيداً للعودة إلى جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.التوصل إلى هدنة لبنان ينزع فتيلاً كان من شأنه أن يؤثر على الهدنة مع إيران. ولهذا ضغط ترامب على نتنياهو، الذي كان قبل ساعات من إعلان الرئيس الأميركي يرفض وقف النار ويوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.لبنان، الذي يتنفس الصعداء ولو نسبياً، بعد أكثر من أربعين يوماً من الحرب والقتل والتهجير، يبقى مقياساً لتوافقات أكبر في الإقليم ولتبادل الرسائل.وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": انتزعت لبنان من يد إيران وسعت إلى فك الارتباط بينهما، بما يحول دون أن يكون جائزة ترضية لها.ورأى ماركو روبيو أن لبنان ضحية لإيران والشعب اللبناني يستحق الدعم، وهو ما يساهم في إعطاء لبنان فرصة، إلى جانب إنه يشكل تحدياً مباشراً لإيران.بات تحديد موعد استئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية ربطاً بوقف إطلاق النار في لبنان وقد سارع الحزب إلى إعطاء المؤشرات لقبوله به على خلفية أنه نتيجة جهود إيرانية وليس نتيجة للجهود أو المطالب في واشنطن.والواقع أن وقف النار قبل سيطرة العملانية على بنت جبيل، من شأنه أن يخفف وقع انتصارها أو مكاسبها، والعكس صحيح بالنسبة إلى الحزب.يعتبر البعض أن لبنان يُستخدم بيدقاً في مفاوضات لعبة الكبار، على غرار ما هو ضحية صراعاتهم، من دون أن يقلل ذلك من أهمية اقتناصه اللحظة أو الفرصة لحماية مصالحه وضمانها بأقل مقدار من الإمكانات، وتالياً تسجيله مكاسب في الثغر التنافسية بين هؤلاء، والحال أن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والزخم الذي اتخذته إزاء بدء "عملية طويلة سعياً إلى إيجاد حل نهائي لنفوذ في المنطقة من العالم، بدلاً من مجرد التوصل إلى وقف للنار"، على قول وزير الخارجية الأميركي، أعطت الأمور بعداً مختلفاً ودعماً دولياً إزاء إيران والحزب. وخرج للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ليقول صراحة إن "إسرائيل وحزب الله ساعدا بعضهما بعضاً على زعزعة استقرار لبنان".