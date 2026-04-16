تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وقف للنار على تخوم المصالح المتناقضة وترامب ينتزع ورقة ضغط من إيران

Lebanon 24
16-04-2026 | 23:18
A-
A+
وقف للنار على تخوم المصالح المتناقضة وترامب ينتزع ورقة ضغط من إيران
وقف للنار على تخوم المصالح المتناقضة وترامب ينتزع ورقة ضغط من إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب سميح صعب في" النهار": حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مكسب تكتيكي آخر في النزاع مع إيران، إذ تمكن، ولو ظاهرياً، من إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على هدنة موقتة من عشرة أيام مع لبنان. وتأكيداً على مسار لبناني مستقل عن المسار الإيراني، أعلن ترامب توجيه دعوة إلى كل من الرئيس جوزاف عون ونتنياهو لزيارة البيت الأبيض لإجراء مفاوضات سلام، بينما كلف نائبه جي. دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، العمل مع لبنان وإسرائيل لتحقيق اتفاق سلام دائم.
هدنة لبنان أتت في ظل تشديد البحرية الأميركية الحصار على الموانئ الإيرانية، وتوجه حاملة طائرات أميركية مع مجموعة قتالية تضم ستة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط، بما يوحي بأن الولايات المتحدة لا تزال تستعد لاحتمال استئناف الحرب، على الرغم من انفتاحها على الجهود الباكستانية لتمديد هدنة الـ15 يوماً مع إيران تمهيداً للعودة إلى جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.
التوصل إلى هدنة لبنان ينزع فتيلاً كان من شأنه أن يؤثر على الهدنة مع إيران. ولهذا ضغط ترامب على نتنياهو، الذي كان قبل ساعات من إعلان الرئيس الأميركي يرفض وقف النار ويوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.
لبنان، الذي يتنفس الصعداء ولو نسبياً، بعد أكثر من أربعين يوماً من الحرب والقتل والتهجير، يبقى مقياساً لتوافقات أكبر في الإقليم ولتبادل الرسائل.  
وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": انتزعت واشنطن لبنان من يد إيران وسعت إلى فك الارتباط بينهما، بما يحول دون أن يكون جائزة ترضية لها.
ورأى وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو أن لبنان ضحية لإيران والشعب اللبناني يستحق الدعم، وهو ما يساهم في إعطاء لبنان فرصة، إلى جانب إنه يشكل تحدياً مباشراً لإيران.
بات تحديد موعد استئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية ربطاً بوقف إطلاق النار في لبنان وقد سارع الحزب إلى إعطاء المؤشرات لقبوله به على خلفية أنه نتيجة جهود إيرانية وليس نتيجة للجهود أو المطالب اللبنانية في واشنطن.
والواقع أن وقف النار قبل سيطرة إسرائيل العملانية على بنت جبيل، من شأنه أن يخفف وقع انتصارها أو مكاسبها، والعكس صحيح بالنسبة إلى الحزب.يعتبر البعض أن لبنان يُستخدم بيدقاً في مفاوضات لعبة الكبار، على غرار ما هو ضحية صراعاتهم، من دون أن يقلل ذلك من أهمية اقتناصه اللحظة أو الفرصة لحماية مصالحه وضمانها بأقل مقدار من الإمكانات، وتالياً تسجيله مكاسب في الثغر التنافسية بين هؤلاء، والحال أن المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والزخم الذي اتخذته إزاء بدء "عملية طويلة سعياً إلى إيجاد حل نهائي لنفوذ حزب الله في المنطقة من العالم، بدلاً من مجرد التوصل إلى وقف للنار"، على قول وزير الخارجية الأميركي، أعطت الأمور بعداً مختلفاً ودعماً دولياً إزاء إيران والحزب. وخرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ليقول صراحة إن "إسرائيل وحزب الله ساعدا بعضهما بعضاً على زعزعة استقرار لبنان".  
 
لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأمين العام

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-17
Lebanon24
03:45 | 2026-04-17
Lebanon24
03:38 | 2026-04-17
Lebanon24
03:36 | 2026-04-17
Lebanon24
03:30 | 2026-04-17
Lebanon24
03:26 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24