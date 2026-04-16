واشنطن تعتزم قيادة الجهود الرامية لنزع سلاح حزب الله.. مسؤول إسرائيلي يكشف

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كشف مسؤول إسرائيلي بارز ان تعتزم قيادة الجهود الرامية لنزع سلاح ومستعدة لـ"استخدام مواردها" لتحقيق هذا الهدف.



ولفت المسؤول لصحيفة "جيروسالم بوست" إلى أن الرئيس الأميركي "يريد ذلك، لذا ستكون مشاركة الولايات المتحدة هذه المرة أكبر بكثير"، على عكس ما كان يحدث سابقا.



وأوضح أن شروط وقف إطلاق النار الحالية أفضل بكثير من تلك التي وضعت في تشرين الثاني 2024 بالنسبة لإسرائيل، ويعود ذلك أساسا إلى "تلقي حزب الله ضربة قوية هذه المرة، بما في ذلك خسائر بشرية كبيرة، مع وجود القوات الإسرائيلية على الأرض" جنوبي .



وأضاف: "القوات منتشرة من الناقورة إلى ولن تنسحب. إضافة إلى ذلك فإن في موقف أضعف بكثير فيما يتعلق بقدرتها على دعم إعادة بناء الحزب".



وحسب المسؤول ، ستكون القوات الإسرائيلية قادرة على مواصلة هدم المباني في لبنان "حسب الحاجة الأمنية، كما كان الحال حتى الآن"، كما أن "مئات الآلاف من الذين فروا من غير قادرين على العودة إلى ديارهم، مما يزيد الضغط على الحكومة للمضي قدما في المفاوضات".



وأكد المسؤول أن "ستواصل التصدي لأي تهديد يطال المدنيين والجنود"، مضيفا: "هذا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، ولضمان استمراره يقع العبء على لبنان وحزب الله".







