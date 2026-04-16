تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وقف النار: هدنة ام مسار طويل؟

Lebanon 24
16-04-2026 | 23:31
A-
A+
وقف النار: هدنة ام مسار طويل؟
وقف النار: هدنة ام مسار طويل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": اللافت للانتباه هو «التنافس» الحاصل على تحديد صاحب الفضل في وقف إطلاق النار في لبنان، لعشرة أيام ستكون محفوفة بالتحديات.

يبدو شكل وقف إطلاق النار غامضاً وهجيناً، كونه لا يستند إلى أسس واضحة ومتينة، والأكيد أن «حزب الله» سيرفض تكريس أمر واقع جديد يتمثل في احتلال الجيش الإسرائيلي لكيلومترات عدة في المنطقة الحدودية في مقابل هدوء هش، وهو يعتبر أن من حقه أن يستمر في المقاومة لتحريرها إذا لم يتم الانسحاب منها خلال فترة قصيرة، بعد التوصل إلى وقف النار.

وبهذا المعنى، فإن وقف إطلاق النار في اللحظة الحالية لن يتعدى حدود التقاط الأنفاس، وسيكون تفسيره قابلاً لأكثر من اجتهاد:

بالنسبة إلى واشنطن وتل أبيب، هو مسعى لتكريس عملية فك الارتباط بين الدولة اللبنانية من جهة وإيران و«حزب الله» من جهة أخرى، وإعطاء قوة دفع للمفاوضات المباشرة وفق الأجندة الإسرائيلية، وصولاً إلى محاولة تحصيل ثمن مرتفع من السلطة في مقابل التهدئة المؤقتة على قاعدة اختبار ما ستفعله مع «حزب الله».

وبالنسبة إلى الحزب، وقف النار هو ترجمة لصموده العسكري في الميدان، وإنجاز سياسي لإيران التي لم تقبل الاستفراد به وبلبنان. أما في ما خص السلطة اللبنانية، فسيكون اتفاق وقف النار من وجهة نظرها تأكيداً لجدوى خيار الدبلوماسية الذي تعتمده، ومدخلاً لتحسين موقعها في التفاوض المباشر بدل أن تخوضه تحت النار.    

وكتب جان فغالي في" نداء الوطن": لم يكن الإلحاح المتكرّر من "حزب اللّه" على وقف إطلاق النار مجرّد موقف سياسي أو مناورة، بل بات يعكس، حالة إنهاك حقيقي يعيشها على المستويين العسكري والاستراتيجي. فحين يتحوّل شعار "استمرار المقاومة" إلى استعجال لوقف القتال، فإن ذلك يكشف فجوة عميقة بين الخطاب والواقع.

منذ نشأته، بنى "الحزب" صورته على فكرة الصمود والقدرة على تحمّل المواجهات. لكن الوقائع أشارت إلى أن هذه الصورة تعرّضت لتصدّع حقيقيّ. فالمواجهات الأخيرة أظهرت أن "الحزب" لم يعد يمتلك هامش المناورة الذي كان يتباهى به، وأن كلفة الاستمرار في التصعيد باتت أعلى بكثير من قدرته على الاحتمال.

عسكريًا، يبدو أن "الحزب" يواجه ضغطًا متزايدًا. فالاستنزاف المستمرّ، لا يمكن تعويضه بسهولة. وحتى لو حاول إخفاء حجم الخسائر، فإن وتيرة العمليات تكشف أن القدرة على الاستمرار في الزخم ذاته لم تعد متوافرة.
لا يعني ذلك بالضرورة أن "الحزب" فقد كلّ قدراته، لكنه بالتأكيد لم يعد في الموقع الذي يسمح له بفرض شروطه. وهذا ما يفسّر اللهاث وراء وقف النار: محاولة لإعادة ترتيب الأوراق، وإعادة بناء القدرة.
 
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24