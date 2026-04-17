عون "إن تحدث"

لفت مصدر سياسي لبناني إلى أن رئيس الجمهورية رفض التحدث مع رئيس وزراء لسبب أساسي ومبدئي، كونه لم يتلقَّ أي ضمانات بوقف إطلاق النار، لا أكثر ولا أقل.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس لم يتأثر بأي ضغوط أو مواقف أو كلام من هنا أو هناك، فهو كان ولا يزال يعمل ويتصرف بما يقتضيه والقانون والروح الوطنية الخالصة.

وختم المصدر بالقول: إذا تحدث الرئيس، فإنه يتحدث اللبناني ولمصلحة الشعب ككل، وفي مقدمتهم أبناء الجنوب، من أجل العودة الآمنة والقريبة إلى أرضهم ورزقهم، لا أكثر ولا أقل.











