عون "إن تحدث"

لفت مصدر سياسي لبناني إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون
رفض التحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
لسبب أساسي ومبدئي، كونه لم يتلقَّ أي ضمانات بوقف إطلاق النار، لا أكثر ولا أقل.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس لم يتأثر بأي ضغوط أو مواقف أو كلام من هنا أو هناك، فهو كان ولا يزال يعمل ويتصرف بما يقتضيه الدستور
والقانون والروح الوطنية الخالصة.
وختم المصدر بالقول: إذا تحدث الرئيس، فإنه يتحدث باسم الشعب
اللبناني ولمصلحة الشعب ككل، وفي مقدمتهم أبناء الجنوب، من أجل العودة الآمنة والقريبة إلى أرضهم ورزقهم، لا أكثر ولا أقل.