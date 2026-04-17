هجوم لافت على قائد الجيش

كان لافتًا حجم الهجوم الإعلامي الذي تعرّض له أمس، عقب إطلاق النار في الضاحية الجنوبية لبيروت ابتهاجًا بوقف اطلاق النار.

اللافت أكثر أن حدة الانتقادات الصادرة عن خصوم " " تجاه هيكل بدت، موازية للهجوم الذي وُجّه إلى الحزب نفسه، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد الإعلامي وتوقيته.

مصادر متابعة رأت أن التركيز على دور قائد الجيش بهذا الشكل يوحي بوجود رسائل غير مباشرة يراد إيصالها، سواء في اتجاه أو في سياق رسم توازنات المرحلة المقبلة، خصوصًا مع دخول البلاد مرحلة حساسة سياسيًا وأمنيًا.





