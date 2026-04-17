تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شحادة: وقف النار إنجاز دبلوماسي لبناني

Lebanon 24
17-04-2026 | 01:31
A-
A+
شحادة: وقف النار إنجاز دبلوماسي لبناني
شحادة: وقف النار إنجاز دبلوماسي لبناني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن وقف إطلاق النار يُعد "إنجازاً مهماً جداً للجمهورية اللبنانية والحكومة"، مشدداً على أن اعتماد الحكومة على الدبلوماسية وتجييش علاقاتها السياسية بدأ يعطي نتائجه، لكن لبنان لا يزال في بداية المسار.

وأوضح شحادة في حديث تلفزيوني أن الحكومة اللبنانية هي من تتخذ القرار ولا تنسق مع حزب الله أو أي جهة أخرى، معتبراً أن "حزب الله سيلتزم وليس لديه قرار مستقل". ورفض الحديث عن أن القرار صدر من إيران، مؤكداً أن الاتصالات لوقف الحرب بدأت من قبل الدولة اللبنانية بدعم عربي ودولي، وأن اجتماع واشنطن بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية أفضى إلى ما تحقق.

وكشف شحادة أن الرئيس جوزاف عون رفض اتصالاً ثلاثياً يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأصر على أن يكون الاتصال مع ترامب فقط لتثبيت وقف النار، وأقنعه بضرورة أن يكون الاتفاق مبنيّاً على أرضية صلبة.

وشدد الوزير على أنه "لا تنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية ولا عن أي أسير"، داعياً إلى حصر السلاح بيد الدولة بشكل سلمي، أسوة بتسليم الميليشيات سلاحها بعد الحرب الأهلية. ووجّه رسالة إلى اللبنانيين دعا فيها إلى التمسك بالمواطنة والعيش بكرامة، والخروج من "دوامة الحروب العبثية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الدولة اللبنانية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-17
Lebanon24
03:45 | 2026-04-17
Lebanon24
03:38 | 2026-04-17
Lebanon24
03:36 | 2026-04-17
Lebanon24
03:30 | 2026-04-17
Lebanon24
03:26 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24