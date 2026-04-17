شحادة: وقف النار إنجاز دبلوماسي لبناني

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن وقف إطلاق النار يُعد "إنجازاً مهماً جداً للجمهورية والحكومة"، مشدداً على أن اعتماد الحكومة على الدبلوماسية وتجييش علاقاتها السياسية بدأ يعطي نتائجه، لكن لا يزال في بداية المسار.



وأوضح شحادة في حديث تلفزيوني أن الحكومة اللبنانية هي من تتخذ القرار ولا تنسق مع أو أي جهة أخرى، معتبراً أن "حزب الله سيلتزم وليس لديه قرار مستقل". ورفض الحديث عن أن القرار صدر من ، مؤكداً أن الاتصالات لوقف الحرب بدأت من قبل بدعم عربي ودولي، وأن اجتماع بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية أفضى إلى ما تحقق.



وكشف شحادة أن الرئيس جوزاف عون رفض اتصالاً ثلاثياً يضم الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصر على أن يكون الاتصال مع فقط لتثبيت وقف النار، وأقنعه بضرورة أن يكون الاتفاق مبنيّاً على أرضية صلبة.



وشدد الوزير على أنه "لا تنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية ولا عن أي أسير"، داعياً إلى حصر السلاح بيد الدولة بشكل سلمي، أسوة بتسليم الميليشيات سلاحها بعد الحرب الأهلية. ووجّه رسالة إلى اللبنانيين دعا فيها إلى التمسك بالمواطنة والعيش بكرامة، والخروج من "دوامة الحروب العبثية".



