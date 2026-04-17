خروقات إسرائيلية بعد بدء الهدنة أدت لسقوط إصابات.. قصف متقطع وعملية تفجير

رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، سجل الجيش منذ فجر الجمعة خروقات إسرائيلية عدة وقصفاً متقطعاً استهدف عدداً من القرى الجنوبية، داعياً الأهالي إلى التريث في العودة إلى بلداتهم وقراهم.



وفي هذا السياق، نفذ الجيش عملية تفخيخ ونسف كبيرة في بلدة ، كما استهدف بلدة بقصف مدفعي.

وأطلق العدو أيضاً قذيفة مدفعية ورشقات رشاشة باتجاه فريق إسعاف تابع لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في كونين، ما أدى إلى سقوط 4 إصابات، حسب مندوبة " ".



وقال الجيش في بيان إن قيادة ، وإلحاقاً ببيانها السابق المتعلق بدعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، تجدد دعوتها إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل تسجيل عدد من الخروقات للاتفاق.



وأضاف أن هذه الخروقات شملت اعتداءات إسرائيلية عدة، إلى جانب قصف متقطع طال عدداً من القرى الجنوبية.