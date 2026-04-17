شركات طيران استأنفت رحلاتها.. عودة الحركة إلى مطار بيروت

أدت الضربات على منذ نحو شهرين إلى إلغاء شركات الطيران العربية والدولية رحلاتها إلى مطار الدولي، واستمرت شركة "طيران الشرق الاوسط" بتسيير الرحلات من دون توقف خلال هذه الفترة مع إعادة برمجة مواعيد بعض الرحلات.

الا ان شركة "الخطوط الملكية الأردنية" استأنفت رحلاتها إلى لبنان بالرغم من إلغاء عدد منها نتيجة للأوضاع الامنية السائدة.

كما استأنفت الخطوط القطرية منذ 4 أيام تسيير رحلة يومية الى بيروت بعد إنقطاع لأسابيع .

ومن شركات الطيران العربية التي عادت أيضا إلى لبنان شركة "أور إيرلاينز"(UR Airlines) الخاصة.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" أنها ستستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارًا من يوم غد السبت بعد توقف منذ بداية الحرب.

ومن المتوقع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ان تتشجع شركات طيران دولية أيضا لإعادة تسيير رحلاتها إلى مطار بيروت بعدما كانت شركات عالمية أجلت الرحلات إلى بيروت حتى نهاية شهر نيسان الحالي أو بداية أيار مثل "اير فرانس" و شركة "لوفتهانزا" والخطوط الجوية ، فيما كانت شركة الطيران اليونانية Aegean Airlines قررت تأجيل رحلاتها حتى نهاية شهر حزيران المقبل.









