تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شركات طيران استأنفت رحلاتها.. عودة الحركة إلى مطار بيروت

Lebanon 24
17-04-2026 | 02:15
A-
A+
شركات طيران استأنفت رحلاتها.. عودة الحركة إلى مطار بيروت
شركات طيران استأنفت رحلاتها.. عودة الحركة إلى مطار بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدت الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ نحو شهرين إلى إلغاء شركات الطيران العربية والدولية رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي، واستمرت شركة "طيران الشرق الاوسط" بتسيير الرحلات من دون توقف خلال هذه الفترة مع إعادة برمجة مواعيد بعض الرحلات. 
الا ان شركة "الخطوط الملكية الأردنية" استأنفت رحلاتها إلى لبنان بالرغم من إلغاء عدد منها نتيجة للأوضاع الامنية السائدة.
كما استأنفت الخطوط القطرية منذ 4 أيام تسيير رحلة يومية الى بيروت بعد إنقطاع لأسابيع .
ومن شركات الطيران العربية التي عادت أيضا إلى لبنان شركة "أور إيرلاينز"(UR Airlines) العراقية الخاصة.
وأعلنت شركة "فلاي دبي" أنها ستستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارًا من يوم غد  السبت بعد توقف منذ  بداية الحرب.
ومن المتوقع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ان تتشجع شركات طيران دولية أيضا لإعادة تسيير رحلاتها إلى مطار بيروت بعدما كانت شركات عالمية أجلت الرحلات إلى بيروت حتى نهاية شهر نيسان الحالي أو بداية أيار مثل "اير فرانس" و شركة "لوفتهانزا" والخطوط الجوية التركية، فيما كانت شركة الطيران اليونانية  Aegean Airlines قررت تأجيل رحلاتها حتى نهاية شهر حزيران المقبل.



مواضيع ذات صلة
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها تدريجياً وتتوقع عودة العمليات بالكامل قريباً
lebanon 24
Lebanon24
مطار هيثرو في لندن: نعمل مع شركات الطيران والشركاء لتسهيل طلبات الرحلات الإضافية في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
طيران الإمارات: سنستأنف الرحلات من مطار دبي بعد ظهر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
مطار بيروت يستعيد عافيته.. عبود يكشف عن عودة شركات طيران
lebanon 24
Lebanon24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

العراقية

إسرائيل

التركية

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-17
Lebanon24
03:45 | 2026-04-17
Lebanon24
03:38 | 2026-04-17
Lebanon24
03:36 | 2026-04-17
Lebanon24
03:30 | 2026-04-17
Lebanon24
03:26 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24