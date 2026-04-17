تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصاعد كلفة الطاقة يخنق الصناعة اللبنانية ويهدد استمراريتها

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
17-04-2026 | 02:30
A-
A+
تصاعد كلفة الطاقة يخنق الصناعة اللبنانية ويهدد استمراريتها
تصاعد كلفة الطاقة يخنق الصناعة اللبنانية ويهدد استمراريتها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتصاعد أزمة الصناعة اللبنانية بوتيرة مقلقة مع الارتفاع الحاد في كلفة الطاقة، التي باتت تشكّل العبء الأكبر على كاهل المصانع، في ظل واقع كهربائي هش واعتماد شبه كامل على المولدات الخاصة. هذا الواقع لا ينعكس فقط على أرقام الإنتاج، بل يهدد بنية القطاع الصناعي برمّتها.

لم تعد الطاقة مجرد عنصر من عناصر الكلفة، بل تحوّلت إلى المحدد الأساسي لاستمرارية أي مصنع. فمع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ارتفعت تلقائياً كلفة المازوت، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق في فاتورة التشغيل. وفي بلد يعاني من انقطاع مزمن في الكهرباء، تجد المصانع نفسها مجبرة على تشغيل مولداتها لساعات طويلة، ما يضاعف الاستهلاك ويستنزف الموارد المالية.

هذا الواقع يضع الصناعيين أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستمرار بالإنتاج مع تحمّل كلفة مرتفعة تقضم هامش الربح، أو تقليص ساعات العمل لتخفيف الاستهلاك، ما ينعكس تراجعاً في الإنتاجية. وفي الحالتين، تتضرر القدرة التنافسية للمنتج اللبناني، سواء في السوق المحلية التي تعاني من تراجع القدرة الشرائية، أو في الأسواق الخارجية التي تبحث عن أسعار أقل.

ولا تقف تداعيات ارتفاع كلفة الطاقة عند حدود الإنتاج، بل تمتد إلى سلسلة كاملة من الضغوط. فمع ارتفاع كلفة التشغيل، تصبح أي زيادة إضافية كرفع بدل النقل للموظفين أو تعديل الأجور عبئاً مضاعفاً يصعب تحمّله. وهنا تتعمق الأزمة، حيث تتقاطع المطالب الاجتماعية المحقة مع واقع مالي مأزوم لدى أصحاب المصانع.

في المقابل، يحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا المسار قد يدفع عدداً متزايداً من المصانع إلى الإقفال أو نقل جزء من أعماله إلى الخارج، حيث كلفة الطاقة أقل واستقرار التغذية الكهربائية مضمون. وهذا السيناريو، إن توسّع، سيؤدي إلى خسارة المزيد من فرص العمل وتراجع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

أمام هذا المشهد، تبدو الحاجة ملحّة لإيجاد حلول بنيوية، تبدأ بتأمين مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر استقراراً، وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، وصولاً إلى وضع سياسات دعم مرحلية تخفف العبء عن القطاعات الإنتاجية. فبدون معالجة جذرية لأزمة الطاقة، ستبقى الصناعة اللبنانية تدور في حلقة مفرغة من الكلفة المرتفعة والتراجع التدريجي.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تكشف: وساطة رباعية لمحاولة إنهاء حرب إيران واحتواء تصاعد أزمة الطاقة!
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كلفة الحرب تتصاعد
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري:نريد الصناعة اللبنانية موثوقاً بها والاستدامة خياراً للأسواق العالمية
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

الاقتصاد الوطني

امل على

النفط

الترا

الكلف

الرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-17
Lebanon24
03:45 | 2026-04-17
Lebanon24
03:38 | 2026-04-17
Lebanon24
03:36 | 2026-04-17
Lebanon24
03:30 | 2026-04-17
Lebanon24
03:26 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24