ارتفاع طفيف في أسعار البنزين والمازوت.. إليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 4 آلاف ليرة والمازوت ألفي ليرة، فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: مليونان و390 ألف ليرة



البنزين 98 أوكتان: مليونان و431 ألف ليرة



المازوت: مليونان و497 ألف ليرة



الغاز: مليون و751 ألف ليرة

Advertisement