|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

ماكرون قلق من أن يُهدد استمرار العمليات العسكرية الهدنة في لبنان ويدعو "الحزب" للتخلي عن سلاحه

Lebanon 24
17-04-2026 | 02:24
ماكرون قلق من أن يُهدد استمرار العمليات العسكرية الهدنة في لبنان ويدعو الحزب للتخلي عن سلاحه
ماكرون قلق من أن يُهدد استمرار العمليات العسكرية الهدنة في لبنان ويدعو الحزب للتخلي عن سلاحه photos 0
أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن قلقه من أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد يكون مهددا بسبب استمرار العمليات العسكرية. 

ودعا ماكرون إلى ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، داعيا حزب الله إلى التخلي عن السلاح.

كما دعا ماكرون إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان ووقف الحرب.
من جهتها، رحبت الخارجية الفرنسية بإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، داعية كافة الأطراف للالتزام به.

وطالبت الخارجية الفرنسية بمواصلة المحادثات وإيجاد حل سياسي يشمل انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله.

وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها لقرار الحكومة اللبنانية الشجاع بالدخول في هذه المحادثات التاريخية مع إسرائيل. 
 
مواضيع ذات صلة
ماكرون: أنا قلق من أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد يكون مهددا بسبب استمرار العمليات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: على حزب الله التخلي عن السلاح وعلى إسرائيل احترام سيادة لبنان ووقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" يُطالب بتفكيك منظومة الحزب العسكرية ويحذر من ربط لبنان بالدفاع عن طهران
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يقنع اسرائيل بالتفاوض والعمليات العسكرية وحدها لا تنهي قدرات "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-17
Lebanon24
03:45 | 2026-04-17
Lebanon24
03:38 | 2026-04-17
Lebanon24
03:36 | 2026-04-17
Lebanon24
03:30 | 2026-04-17
Lebanon24
03:26 | 2026-04-17
