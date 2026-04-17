بعد التحذير.. الجيش يوقف مطلقي النار في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن الجيش قي بيان أنّه "نتيجة التدابير الأمنية المتَّخذة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أوقفت وحدات من الجيش في مدينة والضاحية الجنوبية ٧ مواطنين وسوريًّا وفلسطينيًّا لإطلاقهم النار في الهواء ليل ١٦-٢٠٢٦/٤/١٧. بوشر التحقيق مع الموقوفين وسيتم تسليمهم إلى المراجع المختصّة، كما يجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين".

وكانت قد شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت إطلاق نار كثيف في احتفاليات بمناسبة بدء سريان وقف إطلاق النار مع ، وذلك بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة.