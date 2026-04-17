حيدر: الهدنة بداية الطريق إلى وقف كامل للحرب

أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر أن وقف إطلاق النار في المنطقة كان مطلباً ليشمل منذ اللحظة الأولى، معتبراً أن الهدنة الحالية (10 أيام) هي مجرد مرحلة أولى للوصول إلى وقف كلي للحرب. وشدد على أن "الواقع اللبناني مرتبط بتطورات الإقليم"، داعياً إلى "إجماع وطني لحماية لبنان".



وأشاد حيدر بعودة أهالي الجنوب إلى قراهم، واصفاً إياها بـ"خير دليل على صمود وقوة الشعب الجنوبي". ولفت إلى أن الحكومة تعمل على مساعدة اتحادات البلديات في رفع الردم وتقديم التسهيلات للعودة، في حين تواصل الهيئة للإغاثة ومجلس الجنوب تحديد الأضرار تمهيداً لإعادة الإعمار، مؤكداً استمرار التواصل مع وإيران والاتحاد وأميركا لتحقيق مصلحة لبنان.



Advertisement