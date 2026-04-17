وفد من الاتحاد الاوروبي جال في مرفأ بيروت

استقبل لمرفأ مروان النفّي، أمس، سفيرة ساندرا دي وايلي على رأس وفد، ضم كلاً من مديرة برامج قطاع الأمن إنغه زورن، رئيسة قسم التعاون أليساندرا فيتسر ونائبها سيريل دوالان في زيارة رسمية إلى المرفأ.



خلال اللقاء، أكدت السفيرة دي وايلي، بحسب بيان، "دعم الاتحاد لمسار تطوير مرفأ بيروت"، مشددة على "أهمية مواكبة رؤيته المستقبلية وتعزيز إمكاناته كمرفق محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبما يفتح المجال أمام توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين".



من جانبه، عرض النفّي "الجهود المبذولة لتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة والشفافية على المستويين التقني والإداري، بما يعزز موقع المرفأ كمرفق استراتيجي ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية".



وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية شملت محطة الحاويات وتم الاطلاع على سير العمليات التشغيلية. كما شملت موقع أجهزة الـ"سكانيرز" "التي جرى عرض دورها في تعزيز الرقابة الجمركية وضبط عمليات التفتيش، بما يضمن تسريع تدفق البضائع بكفاءة عالية".



