تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد وفاة الأخ نور.. مجلس إدارة "تيلي لوميار" يقرّ خطوات المرحلة الجديدة

17-04-2026 | 03:26
A-
A+
بعد وفاة الأخ نور.. مجلس إدارة تيلي لوميار يقرّ خطوات المرحلة الجديدة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد مجلس إدارة "تيلي لوميار- نورسات" اجتماعًا استثنائيًّا، في الصّرح البطريركيّ في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي ، وحضور رئيس مجلس إدارة تيلي لوميار المطران انطوان نبيل العنداري وغالبيّة الأعضاء، وذلك إثر وفاة المؤسّس والمشرف العام على مجموعة "تيلي لوميار - نورسات" الأخ نور، "الذي شكّل برحيله خسارة كبيرة للمؤسّسة لما كان يتمتّع به من حضور فاعل، وكاريزما استثنائيّة، ودور محوريّ في قيادة العمل التّنفيذيّ وتحقيق أهداف المؤسّسة".

إستهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم صلاةً إجلالاً لروحه، وتقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والالتزام، حيث أجمع الحاضرون في بيان، "على تقدير إسهاماته النّوعيّة التي تركت بصمة واضحة في الإعلام المسيحيّ وفي الكنيسة الجامعة في لبنان والعالم".

وناقش المجلس مع المدير العام ل"تيلي لوميار" رئيس مجلس إدارة "نورسات" جاك فخر الكلّاسي، التّحدّيات التي قد تنشأ عن هذا الفراغ، وأكّد "ضرورة التّعامل معها بروح المسؤوليّة والاستمراريّة". وأناط المجلس بالمدير العام "مسؤوليّة إكمال المسيرة التي بدأها مع الأخ نور وواكبها معه، حيث أدار ويدير التّلفزيون من التّأسيس بكلّ تفاصيلها، ممّا يؤمّن استمراريّة نهج المحطّة ورسالتها".

من جهته، شدّد الكلّاسي، على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب إعادة النّظر في الهيكليّة التّنظيميّة، بما يواكب المتغيّرات ويعزّز من كفاءة الأداء المؤسّساتي".

وقرّر المجلس "التّشديد على إكمال المسيرة بروحانيّة الأخ نور والحفاظ على الأهداف والثّوابت والمسلّمات نفسها التي بنوا على أساسها مع الأخ نور رسالة المحطّة منذ أكثر من 36 عاما، والعمل على تطوير هيكليّة تنظيميّة جديدة تراعي توزيع الصّلاحيّات والمسؤوليّات بشكل أكثر تكاملاً ومرونة، ودراسة الآليّات المناسبة وإعداد خطّة انتقاليّة واضحة بما يضمن استمراريّة العمل".

وعيّن المجلس، الدّكتور ماري تريز كريدي ك"مدير تنفيذيّ لمجموعة تيلي لوميار - نورسات"، وأكد "فصل المسارين الإعلاميّ والإجتماعيّ الإنسانيّ في مراكزٍ مختلفة لتنظيمهما وحفاظا على استمرارية الرسالتين بعد غياب الأخ نور الذي كان يجمع بشخصه قدرات ووزنات باتت تتطلب اليوم فريقا كاملا لمتابعتهما".

وفي الختام، أكد مجلس الإدارة "التزامه التام متابعة رسالة التلفزيون، والوفاء للقيم والمبادئ التي أرساها المؤسّس، والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع التّحدّيات المستقبليّة، مستلهمين من إرث الأخ نور دافعًا لمواصلة العطاء وتحقيق الغايات المرجوّة".
مار بشارة بطرس

مجلس الإدارة

المدير العام

بشارة بطرس

المستقبل

الماروني

من جهته

التزام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:34 | 2026-04-17
Lebanon24
06:30 | 2026-04-17
Lebanon24
06:29 | 2026-04-17
Lebanon24
06:28 | 2026-04-17
Lebanon24
06:20 | 2026-04-17
Lebanon24
06:00 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24