تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
بعد وفاة الأخ نور.. مجلس إدارة "تيلي لوميار" يقرّ خطوات المرحلة الجديدة
Lebanon 24
17-04-2026
|
03:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد مجلس إدارة "تيلي لوميار- نورسات" اجتماعًا استثنائيًّا، في الصّرح البطريركيّ في بكركي برئاسة البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس
الرّاعي ، وحضور رئيس مجلس إدارة تيلي لوميار المطران انطوان نبيل العنداري وغالبيّة الأعضاء، وذلك إثر وفاة المؤسّس والمشرف العام على مجموعة "تيلي لوميار - نورسات" الأخ نور، "الذي شكّل برحيله خسارة كبيرة للمؤسّسة لما كان يتمتّع به من حضور فاعل، وكاريزما استثنائيّة، ودور محوريّ في قيادة العمل التّنفيذيّ وتحقيق أهداف المؤسّسة".
إستهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم صلاةً إجلالاً لروحه، وتقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والالتزام، حيث أجمع الحاضرون في بيان، "على تقدير إسهاماته النّوعيّة التي تركت بصمة واضحة في الإعلام المسيحيّ وفي الكنيسة الجامعة في
لبنان
والعالم".
وناقش المجلس مع
المدير العام
ل"تيلي لوميار" رئيس مجلس إدارة "نورسات" جاك فخر الكلّاسي، التّحدّيات التي قد تنشأ عن هذا الفراغ، وأكّد "ضرورة التّعامل معها بروح المسؤوليّة والاستمراريّة". وأناط المجلس بالمدير العام "مسؤوليّة إكمال المسيرة التي بدأها مع الأخ نور وواكبها معه، حيث أدار ويدير التّلفزيون من التّأسيس بكلّ تفاصيلها، ممّا يؤمّن استمراريّة نهج المحطّة ورسالتها".
من جهته
، شدّد الكلّاسي، على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب إعادة النّظر في الهيكليّة التّنظيميّة، بما يواكب المتغيّرات ويعزّز من كفاءة الأداء المؤسّساتي".
وقرّر المجلس "التّشديد على إكمال المسيرة بروحانيّة الأخ نور والحفاظ على الأهداف والثّوابت والمسلّمات نفسها التي بنوا على أساسها مع الأخ نور رسالة المحطّة منذ أكثر من 36 عاما، والعمل على تطوير هيكليّة تنظيميّة جديدة تراعي توزيع الصّلاحيّات والمسؤوليّات بشكل أكثر تكاملاً ومرونة، ودراسة الآليّات المناسبة وإعداد خطّة انتقاليّة واضحة بما يضمن استمراريّة العمل".
وعيّن المجلس، الدّكتور ماري تريز كريدي ك"مدير تنفيذيّ لمجموعة تيلي لوميار - نورسات"، وأكد "فصل المسارين الإعلاميّ والإجتماعيّ الإنسانيّ في مراكزٍ مختلفة لتنظيمهما وحفاظا على استمرارية الرسالتين بعد غياب الأخ نور الذي كان يجمع بشخصه قدرات ووزنات باتت تتطلب اليوم فريقا كاملا لمتابعتهما".
وفي الختام، أكد
مجلس الإدارة
"التزامه التام متابعة رسالة التلفزيون، والوفاء للقيم والمبادئ التي أرساها المؤسّس، والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع التّحدّيات المستقبليّة، مستلهمين من إرث الأخ نور دافعًا لمواصلة العطاء وتحقيق الغايات المرجوّة".
مار بشارة بطرس
مجلس الإدارة
المدير العام
بشارة بطرس
المستقبل
الماروني
من جهته
التزام
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24