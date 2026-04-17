بشأن التغذية الكهربائية جنوب نهر الليطاني.. بيان من "كهرباء لبنان"

أعلنت مؤسسة " " في بيان أنه "نتيجة الاعتداءات على البنى التحتية ، لا سيما خطوط التوتر العالي: – صور (220 ك.ف.)، صور – وادي جيلو (66 ك.ف.)، والنبطية – صور (66 ك.ف.)، عُزلت كل محطات التحويل الرئيسية الواقعة جنوب ، باستثناء محطة ، وحرمان المناطق التي تتغذى من هذه من الكهربائي".



واضافت: "وعليه، قامت الفرق الفنية في المؤسسة بتشغيل معمل صور بشكل مستقل عن الشبكة، بهدف تغذية المناطق التي تتغذى من محطة صور الرئيسية، بالتوازي مع المباشرة بأعمال إصلاح الأعطال على خطوط النقل والتوزيع المتضررة، وذلك وفق الإمكانات المتاحة والظروف الأمنية".



وأعلنت المؤسسة أنها ستفيد المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بإصلاح الأعطال وعودة التيار الكهربائي.







Advertisement