منيمنة: قيمة وقف النار.. في ما بعد الإعلان

كتب النائب على منصة "إكس": "نرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ، ونشكر فخامة الرئيس ودولة الرئيس على جهودهما في الوصول إليه. قيمة هذا الإنجاز الحقيقية في ما سيليه لا في إعلانه. فالدولة القوية، القادرة والممسكة بقرارها، هي وحدها التي تُحترم من الجميع وتستطيع الضغط لانتزاع حقوقها وصون سيادتها. اليوم، ومع بدء التطبيق، يبقى الرهان على كل الأطراف، وأن يشكّل هذا المسار خطوة نحو استقرار دائم، لا مجرد هدنة موقتة. وندعو الحكومة إلى المضي قدمًا في القرارات التي بدأت باتخاذها، وأن تضع عودة أهلنا إلى المناطق الحدودية في صدارة أولوياتها، والعمل بكل الوسائل المتاحة لتأمين هذه العودة ورفع أي عوائق تحول دونها، ليستعيد سيادته الكاملة على كامل أراضيه".

