الرفاعي في خطبة الجمعة: التفاوض ليس خطيئة لكنه يصبح كذلك حين يُخاض بلا رؤية

أكد مفتي - الشيخ الدكتور في خطبة الجمعة أن لم يغلق باب التفاوض، بل جعله أداة من أدوات السياسة الرشيدة إذا أحسن توظيفه وربطه بالمصلحة وقيده بالثوابت. وحذّر من أن التفاوض "حين يتحول إلى غطاء للتنازل أو جسر للتطبيع أو وسيلة لتعطيل أسباب القوة، فإنه يفقد معناه".



وأعرب عن خشيته من أن "تُؤمّن الهدنة للعدو هامشاً أمنياً في جنوب "، ومن أن "ينزلق الرسمي تدريجياً إلى أشكال من التطبيع دون أن يحقق أي مكسب حقيقي"، مشيراً إلى أن النظرة الدولية تتعامل مع وقف إطلاق النار "كتنازل مشروط يُراد توظيفه لفرض وقائع جديدة".



واستذكر مأساة الأسرى في سجون ووصفها بـ"مقابر الأحياء". وختم بالدعوة إلى " قوية قادرة على حماية شعبها وصون سيادتها"، محذراً من مرحلة مضطربة تُدار فيها الصراعات بهدن هشة لا تُنهي الحروب بل تؤجلها.



