علماء راشيا: نثمّن جهود عون وسلام لوقف الحرب ونرفض التدخل الخارجي

عُقد الفتوى في راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، حيث نوه العلماء بجهود رئيس الجمهورية لوقف الحرب على ، وبمواقف رئيس الحكومة نواف سلام التي أكدت العودة إلى المتضمن حصرية السلاح بيد الدولة من خلال الرسمية، وعدم ربط لبنان بالمحاور الخارجية.



وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والعودة إلى الدولة بكل مفاعيلها، وشكروا على جهودها لإيقاف الحرب ودعم لبنان. كما حذّر العلماء من محاولات بعض الدول التدخل في الشأن اللبناني الداخلي، معتبرين أن ذلك جرّ "ويلات وخراباً ودماراً واحتلالاً وتهجيراً" على لبنان، ورافضين "منطق التخوين للحكومة التي تسعى لتنفيذ اتفاق ".



