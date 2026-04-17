بعد الطقس الدافئ.. أمطار وبرق ورعد في هذه الايام

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة تصل الى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر.تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، وتخف حدة الامطار تدريجا ابتداء من فترة الظهيرة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



تبدأ الكتل الهوائية الدافئة والمغبرة التي كانت مسيطرة على و للمتوسط بالانحسار اعتبارا من ظهر هذا اليوم الجمعة، حيث ستتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتحول معه الطقس إلى ربيعي متقلب مع أمطار موحلة في بدايتها تشتد أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين 15 و 24، في بين 13 و 23 وفي بين 9 و 22 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: غائم اجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية و ظهور طبقات من الغبار في الفترة الصباحية ثم تبدأ بالانخفاض السريع اعتبارا من بعد الظهر. تهطل أمطار متفرقة موحلة تشتد أحيانا في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة ، كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة .



السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة تصل الى 70 كلم/س يرتفع معها موج البحر.تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، وتخف حدة الامطار تدريجا ابتداء من فترة الظهيرة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.



الأحد: غائم اجمالا مع امطار متفرقة، مع برق و رعد يتخلله انفراجات واسعة واستمرار الإنخفاض بدرجات الحرارة، تنشط الرياح و يستمر ظهورالضباب على المرتفعات.



الإثنين: غائم مع امطار متفرقة، مع احتمال حدوث برق و رعد دون تعديل بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية و رياح ناشطة. تنحسر الامطار مساء و يتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.



-الحرارة على الساحل من 19 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 17 درجة ، في الداخل من 10 الى 20 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية صباحا، تتحول بعد الظهر الى متقلبة سرعتها بين 10 و 30 كم/س، تتحول خلال النهار إلى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 50 كم/س.



-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.



-الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 70 % .



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 6,05



-ساعة غروب الشمس: 19,11

