قوى الأمن تُلاحق مطلقي النار والقذائف الصاروخية في الضاحية الجنوبية: لن نتهاون

أعلنت المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة انه على أثر إعلان وقف إطلاق النار، سُجّل إطلاق نار كثيف في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية، إضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية.



على الفور، باشرت القطعات المختصة في إجراءاتها الميدانية لكشف هوية مطلقي النار والعمل على ملاحقتهم وتوقيفهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بناءً على إشارة .



وأكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يُخلّ بالأمن والنظام العام، داعية المواطنين إلى الامتناع عن إطلاق النار تحت أي ظرف، لما تشكّله هذه الآفة من خطر على السلامة العامة.







Advertisement