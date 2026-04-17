"غموض" يصيبُ إسرائيل في جنوب لبنان.. ماذا قالت "معاريف"؟

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن وقف إطلاق النار في ولبنان، وذلك بعد حربين خاضتهما في البلدين لأكثر من 40 يوماً.



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه في 28 شباط الماضي، فعّلت قيادة الجبهة الداخلية نظام صفارات الإنذار وأعلنت بدء الحرب، فيما بدأ الجيش وجميع بتحديث التفاصيل، وأعلنت القيادة السياسية بدء الحملة ضد إيران.



واستكمل: "بدأت الحرب بالفعل بزئير ، وبدا كل شيء واعداً. في المقابل، شرعت إسرائيل والولايات المتحدة في إرساء نظام إقليمي، وإزالة التهديدات الوجودية، وطمأنتا الرأي العام بأنَّ التعامل الحازم مع النظام سيؤدي أيضاً إلى إضعاف بشكل كبير".



وأضاف: " ، ربطوا في البداية بين الساحتين على أساس أن حزب الله هو الذراع التنفيذي للنظام الإيراني، لكن المستوى السياسي في سلوكه أدى إلى تولي إدارة وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في إيران ولبنان. كان ترامب هو من أبلغ الرأي العام والجيش الإسرائيلي بتوقف القتال في إيران، وأعلن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. بالأمس (الخميس)، أعلن ترامب مجدداً دخول وقف إطلاق النار في حيز التنفيذ عند منتصف الليل. وحتى الساعة التاسعة مساءً، لم يكن العديد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي على دراية بتفاصيل وقف إطلاق النار.. فهل القوات تتراجع؟ أم أنها تبقى في مواقعها التي وصلت إليها؟".



وتابع: "كان لا بد من الانتظار حتى الساعة التاسعة مساء الخميس، لمشاهدة فيديو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُعلن فيه عن وقف إطلاق نار مؤقت، تبقى بموجبه القوات على خطوط المواجهة في لبنان مؤقتاً. ورغم ذلك، لا تزال سياسة إطلاق النار، وعملية تطهير المنطقة، وغيرها من الأمور، غامضة".



وأضاف: "أمس، قرر الأميركيون أن إيران هي راعية لبنان، وأن كل شيء يجب أن يمر عبرها، وعندها فقط يمكن للحكومة الإسرائيلية التفاوض على السلام مع الحكومة . لكن سكان شمال المستوطنات المحاذية للبنان وغالبية الشعب الإسرائيلي يدركون أن هذا ليس إلا تضليلاً، ومحاولة يائسة من قيادة سياسية عاجزة عن تسويق فشلها، تُقلل من شأن الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الحملة على الجبهتين".

Advertisement