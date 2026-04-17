لبنان
بري يحذر من الفتنة: الوحدة الوطنية خط أحمر ولن أسمح بتجاوزه
Lebanon 24
17-04-2026
|
05:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد
رئيس مجلس النواب نبيه بري
خلال استقباله وفداً من تجمع "كلنا
بيروت
" برئاسة الوزير السابق محمد الشقير التأكيد على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه على الإطلاق، وأن أي مس بهاتين الركيزتين من أي جهة كان هو مساس لوجود
لبنان
وهدية مجانية للعدو
الإسرائيلي
ومشاريعه التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال الفتنة.
وأضاف
بري
: "الفتنة نائمة ولعن الله من يوقظها، فكيف إذا ما كان الأمر بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والهوية الواحدة ونعم بين أبناء الدين الواحد ، وفي هذا الظرف أعود وأعلن أنني
شيعي
الهوية سني الهوى وعربي المنتهى".
وتابع: "أنتهزها مناسبة ونحن في اليوم الأول لبدء سريان الهدنة وبدء عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم لأجدد توجيه الشكر للعاصمة بيروت التي شرعت أبوابها وأحياءها كما الجبل والشمال للنازحين من الجنوب والضاحية والبقاع".
الرئيس بري
وأمام الوفد أعرب عن استيائه واستنكاره ورفضه لظاهرة إطلاق النار التي حصلت بالأمس وتحصل في كل مناسبة، مُعتبراً أن كل رصاصة تطلق في الهواء بقدر ما يمكن لها أن تشكل من خطر على حياة الآمنين وتهدد أملاك الناس هي إساءة لكرامة
الشهداء
، وهي مخالفة ليس للقانون فحسب إنما لكل الشرائع السماوية.
