بري يحذر من الفتنة: الوحدة الوطنية خط أحمر ولن أسمح بتجاوزه

جدد خلال استقباله وفداً من تجمع "كلنا " برئاسة الوزير السابق محمد الشقير التأكيد على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه على الإطلاق، وأن أي مس بهاتين الركيزتين من أي جهة كان هو مساس لوجود وهدية مجانية للعدو ومشاريعه التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال الفتنة.

وأضاف : "الفتنة نائمة ولعن الله من يوقظها، فكيف إذا ما كان الأمر بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والهوية الواحدة ونعم بين أبناء الدين الواحد ، وفي هذا الظرف أعود وأعلن أنني الهوية سني الهوى وعربي المنتهى".



وتابع: "أنتهزها مناسبة ونحن في اليوم الأول لبدء سريان الهدنة وبدء عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم لأجدد توجيه الشكر للعاصمة بيروت التي شرعت أبوابها وأحياءها كما الجبل والشمال للنازحين من الجنوب والضاحية والبقاع".



وأمام الوفد أعرب عن استيائه واستنكاره ورفضه لظاهرة إطلاق النار التي حصلت بالأمس وتحصل في كل مناسبة، مُعتبراً أن كل رصاصة تطلق في الهواء بقدر ما يمكن لها أن تشكل من خطر على حياة الآمنين وتهدد أملاك الناس هي إساءة لكرامة ، وهي مخالفة ليس للقانون فحسب إنما لكل الشرائع السماوية.