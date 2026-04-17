قراءة إسرائيلية عن اليوم الأول لـوقف النار في لبنان.. ماذا قيل في تل أبيب؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قراءة إسرائيلية عن اليوم الأول لـ"وقف النار في لبنان".. ماذا قيل في تل أبيب؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-04-2026 | 06:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت تقارير إسرائيلية عديدة عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ مُنتصف ليل الخميس - الجمعة، مسلطة الضوء على مشاهد عودة النازحين إلى جنوب لبنان فور إعلان الهدنة.
 
واعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنَّ "الخاسر الأكبر في هذه القصة هم سكان مستوطنات الشمال"، وأضافت: "مرة أخرى يتم استغلالهم، ووعود كبيرة تعطى لهم، إلى متى يمكن التصديق عندما يعدونك بنفس القصة ولا يتم الوفاء بها؟ يأتون، يلتقطون الصور، ويرحلون".

أيضاً، قالت الصحيفة إن الحرب التي بدأتها إسرائيل بمسمى "زئير الأسد"، بدأت تبدو الآن كـ "مواء القطط"، إذ صار "الحدث ينهار على نفسه".  
 
كذلك، ذكرت الصحيفة أن اليوم الأول لوقف إطلاق النار في لبنان كشف عن واقع مرير يتمثل في دمار غير مسبوق على أرض الواقع، إلى جانب تصاعد التوتر السياسي الداخلي بشأن اليوم التالي للحرب، وأضاف: "بينما يحاول سكان أرض الأرز استيعاب حجم الدمار، فإن النضال من أجل مستقبل البلاد ونزع سلاح حزب الله ما زال في بدايته".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن مبانٍ سكنية ضخمة، ومقاهٍ، وصيدليات، ومراكز تجارية، كلها دُمرت تدميراً كاملاً، وانهارت على نفسها، مخلفةً وراءها أكواماً من الأنقاض والغبار. كذلك، أصبحت أحياء بأكملها، كانت حتى وقت قريب معقلاً لحزب الله في العاصمة اللبنانية، أرضاً قاحلة سيستغرق إعادة بنائها سنوات عديدة.

وبالتزامن مع الدمار الذي لحق ببيروت، يواجه "حزب الله" ضربة لوجستية قاسية في جنوب البلاد، وفق ما يقول التقرير الذي أضاف: "لقد قصفت القوات الإسرائيلية الجسور الاستراتيجية على نهر الليطاني، مثل جسر القاسمية، ودمرتها، والهدف واضح هو قطع جنوب لبنان تماماً ومنع وصول الأسلحة إليه".

ويلفت التقرير إلى أنَّ "الحزب يركز جهوده حالياً على محاولات عاجلة لإعادة بناء هذه الجسور والمعابر، في محاولة يائسة لاستعادة خطوط إمداده والسماح بالتحرك نحو القطاع الجنوبي".
 
من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنَّ "اللبنانيين يعودون إلى المناطق الواقعة جنوب الليطاني"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر هو تذكير إضافي بوعود بلا وفاء"، وأضافت: "قبل أسبوعين، وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن اللبنانيين لن يعودوا إلى جنوب الليطاني. وهذا الصباح، كما ترون بأعينكم، اللبنانيون يعيدون بسرعة تأهيل الجسر الذي قُصف فوق الليطاني ويعودون إلى المنطقة الواقعة جنوبه".

إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنَّ "اللبنانيين عبروا نهر الليطاني عبر الجسور التي تم قصفها"، وأضافت: "بضع ساعات من العمل كانت كافية لإعادة ترميم أحد الجسور في القاسمية، التي تعرضت لهجمات متكررة خلال الحرب. ورغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي بأنّ الجسور ستتضرر لدرجة يصعب معها على سكان جنوب لبنان العودة إلى منازلهم، فقد بدأوا بالعودة بعد وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

من ناحيته، علق مراسل القناة الـ"14" الإسرائيلية قائلاً: "حتى هذا الهراء عن تدمير جسور الليطاني تمّ بيعه لنا في الحرب، من المؤسف المال الذي أُهدر على القنبلة التي سقطت هناك". 

ولفتت القناة إلى أنّ "قوافل ضخمة من السكان الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم تعود إلى جنوب لبنان، فيما تم رصد إطلاق كثيف للألعاب النارية وأجواء نصر تسود بيروت وصيدا حيث رُفعت الأعلام الصفراء وصور أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله في الشوارع".

كذلك، أقرّت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنّ تسلسل الأحداث التي سبقت المحادثات التي جرت في باكستان بين إيران والولايات المتحدة يوم السبت الماضي، والتي هددت فيها إيران، عبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالامتناع عن التفاوض ما لم يتم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، قد أدى في النهاية إلى "ليّ ذراع إسرائيل".

واعتبرت الصحيفة أنّ اللقاء "غير المسبوق" يوم الثلاثاء في واشنطن بين سفير إسرائيل يحيئيل لايتر والسفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض، برعاية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد حوّل لبنان "فجأة" إلى "صديق، وشريك، وحليف، وبالطبع إلى وجهة سياحية ملموسة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24