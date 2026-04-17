لبنان
عن "وقف النار" في لبنان.. بيانٌ فرنسي وهذه تفاصيله
Lebanon 24
17-04-2026
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشادت
فرنسا
، بحسب بيان للخارجية
الفرنسية
، "بإعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق نار موقت لمدة عشرة أيام بين
إسرائيل
ولبنان".
ورأت الخارجية أنّ "هذه الهدنة تمثل مرحلةً ضروريةً أولى نثني عليها بغية توفير فترة راحة للسكان بعد أسابيع من نزاع دامي في
لبنان
وإسرائيل"، مشيدة بـ"استنفار
الولايات المتحدة
الأميركية طاقتها امتدادًا للمحادثات المباشرة التي عقدت بين إسرائيل ولبنان في
واشنطن
في 14 نيسان واكدت مجددًا دعمها الكامل للقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة
اللبنانية
باستهلال محادثات تاريخية مع إسرائيل تصب في مصلحة الشعب اللبناني في المقام الأول".
وأضاف البيان: "دعت فرنسا اعتباراً من ذلك الحين جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار على نحو كامل والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرّض تنفيذ هذه الهدنة للخطر".
ودعت فرنسا إلى مواصلة المحادثات بين إسرائيل ولبنان بغية السعي إلى التوصل إلى حل سياسي يشمل الانسحاب
الإسرائيلي
ونزع سلاح حزب اللّٰه ويتجاوز ذلك ليشق سبيل السلام والأمن".
وختم البيان:"تؤكّد فرنسا مجدداً حرصها على الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وسلامة الأراضي اللبنانية بموجب القرار 1701 الصادر عن
مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة. كذلك، ستواصل فرنسا حشد جهودها مع شركائها
الأوروبيين
والإقليميين والدوليين بغية مواكبة العملية الدبلوماسية الجارية".
بيان من "حزب الله" بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
Lebanon 24
17/04/2026 16:04:52
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: ترامب أجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
17/04/2026 16:04:52
بيان جديد من "تاتش".. هذه تفاصيله
Lebanon 24
17/04/2026 16:04:52
الخارجية الفرنسية: الوزيران الفرنسي والباكستاني أكدا أهمية إدراج لبنان ضمن بنود وقف إطلاق النار لضمان استمراره
Lebanon 24
17/04/2026 16:04:52
بريطانيا: وقف إطلاق النار في لبنان يمنح أملاً جديدًا للمدنيين
Lebanon 24
09:01 | 2026-04-17
الهيئة العليا للإغاثة تتسلم دفعة مساعدات طبية عبر الجسر الجوي الأوروبي
Lebanon 24
08:26 | 2026-04-17
بري يبحث مع السفير المصري تطورات الهدنة والأوضاع في لبنان
Lebanon 24
08:24 | 2026-04-17
الراعي من جزين: الحرب لا تصنع مستقبلًا ولبنان رسالة سلام
Lebanon 24
08:21 | 2026-04-17
الخطيب: وقف إطلاق النار انتزعته إيران والمقاومة ونرفض استغلاله للضغط على لبنان
Lebanon 24
08:16 | 2026-04-17
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
Lebanon 24
11:58 | 2026-04-16
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
23:54 | 2026-04-16
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
Lebanon 24
11:18 | 2026-04-16
نشرته الخارجية الأميركيّة... إليكم نصّ مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
15:09 | 2026-04-16
بعد إنتشار خبر عن إصابتها بـ"مرض مزمن"... الممثلة ستيفاني عطالله تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته
Lebanon 24
12:58 | 2026-04-16
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
18:35 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
04:56 | 2026-04-08
