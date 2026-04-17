عن "وقف النار" في لبنان.. بيانٌ فرنسي وهذه تفاصيله

17-04-2026 | 06:42
أشادت فرنسا، بحسب بيان للخارجية الفرنسية، "بإعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق نار موقت لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان".
 
 
ورأت الخارجية أنّ "هذه الهدنة تمثل مرحلةً ضروريةً أولى نثني عليها بغية توفير فترة راحة للسكان بعد أسابيع من نزاع دامي في لبنان وإسرائيل"، مشيدة بـ"استنفار الولايات المتحدة الأميركية طاقتها امتدادًا للمحادثات المباشرة التي عقدت بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في 14 نيسان واكدت مجددًا دعمها الكامل للقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة اللبنانية باستهلال محادثات تاريخية مع إسرائيل تصب في مصلحة الشعب اللبناني في المقام الأول".


وأضاف البيان: "دعت فرنسا اعتباراً من ذلك الحين جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار على نحو كامل والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرّض تنفيذ هذه الهدنة للخطر".
 
 
ودعت فرنسا إلى مواصلة المحادثات بين إسرائيل ولبنان بغية السعي إلى التوصل إلى حل سياسي يشمل الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب اللّٰه ويتجاوز ذلك ليشق سبيل السلام والأمن".


وختم البيان:"تؤكّد فرنسا مجدداً حرصها على الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وسلامة الأراضي اللبنانية بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كذلك، ستواصل فرنسا حشد جهودها مع شركائها الأوروبيين والإقليميين والدوليين بغية مواكبة العملية الدبلوماسية الجارية".

مواضيع ذات صلة
بيان من "حزب الله" بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: ترامب أجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من "تاتش".. هذه تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: الوزيران الفرنسي والباكستاني أكدا أهمية إدراج لبنان ضمن بنود وقف إطلاق النار لضمان استمراره
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-04-17
Lebanon24
08:26 | 2026-04-17
Lebanon24
08:24 | 2026-04-17
Lebanon24
08:21 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
Lebanon24
08:16 | 2026-04-17
