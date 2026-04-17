عن "وقف النار" في لبنان.. بيانٌ فرنسي وهذه تفاصيله

أشادت ، بحسب بيان للخارجية ، "بإعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق نار موقت لمدة عشرة أيام بين ولبنان".

ورأت الخارجية أنّ "هذه الهدنة تمثل مرحلةً ضروريةً أولى نثني عليها بغية توفير فترة راحة للسكان بعد أسابيع من نزاع دامي في وإسرائيل"، مشيدة بـ"استنفار الأميركية طاقتها امتدادًا للمحادثات المباشرة التي عقدت بين إسرائيل ولبنان في في 14 نيسان واكدت مجددًا دعمها الكامل للقرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة باستهلال محادثات تاريخية مع إسرائيل تصب في مصلحة الشعب اللبناني في المقام الأول".





وأضاف البيان: "دعت فرنسا اعتباراً من ذلك الحين جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار على نحو كامل والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرّض تنفيذ هذه الهدنة للخطر".

ودعت فرنسا إلى مواصلة المحادثات بين إسرائيل ولبنان بغية السعي إلى التوصل إلى حل سياسي يشمل الانسحاب ونزع سلاح حزب اللّٰه ويتجاوز ذلك ليشق سبيل السلام والأمن".





وختم البيان:"تؤكّد فرنسا مجدداً حرصها على الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وسلامة الأراضي اللبنانية بموجب القرار 1701 الصادر عن التابع للأمم المتحدة. كذلك، ستواصل فرنسا حشد جهودها مع شركائها والإقليميين والدوليين بغية مواكبة العملية الدبلوماسية الجارية".