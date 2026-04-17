في الحازمية.. استوديو جديد لـتلفزيون لبنان

تولّت رئيسة المديرة العامة لـ"تلفزيون " إليسار نداف، افتتاح استوديو جديد في مبنى" تلفزيون لبنان "في ، في خطوة تعكس توجّهاً متجدّداً نحو تحديث البنية الإعلامية وتعزيز حضور الشاشة الوطنية.



وجاء الافتتاح قبيل حلول ندّاف ضيفة على برنامج "مع "، ضمن تغطية خاصة من داخل الاستوديو الجديد، حيث عرضت ملامح ورشة العمل التطويرية التي تشهدها المحطة.





وأوضحت ندّاف أنّ "الاستراتيجية الجديدة لمجلس الادارة الذي تترأسه تقوم على رؤية ثلاثية الأبعاد، ترتكز أولاً على تحديث الشكل البصري والتقني بما يواكب المعايير الحديثة، وثانياً على تطوير المحتوى بما يعكس هوية وطنية جامعة ويستجيب لتطلعات المشاهدين، وثالثاً على تفعيل الشراكات بما يفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والتوزيع".





ويُعدّ هذا الاستوديو محطة متقدمة في مسار إعادة النهوض بتلفزيون لبنان، بما يعيد له دوره الريادي كمنصة إعلامية جامعة تعكس صورة الدولة وتواكب تحوّلات المشهدين السياسي.