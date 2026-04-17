اعتداء على صحافيين في الجنوب.. ضرب وتحطيم سيارات

تعرَّض عدد من الزملاء الصحافيين، اليوم الجمعة، لاعتداء من قبل عدد من الشبان في بلدة دبين - بجنوب ، وذلك خلال قيامهم بتصوير عودة إلى البلدة.



وفي التفاصيل، فإن المصورين لطف الله (LBCI)، روجيه نهرا (MTV)، ربيع ضاهر (فرانس برس)، كرم الله ضاهر (رويترز)، تعرضوا للضرب والشتائم من قبل عدد من سكان بلدة دبين".



وذكرت المعلومات أن الشبان المعتدين أقدموا على تحطيم سيارات المصورين في المكان، فيما أصيب عددٌ منهم برضوض.



وعلى الأثر، أجرى المصورون المتضررون اتصالاتٍ مع المرجعيات المعنية لاسيما ووزارة الداخلية لإطلاعهم على ما حصلَ معهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.