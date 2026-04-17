تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المفاوضات دقيقة ومفصلية".. أول تصريح لعون في اليوم الأول لـ"وقف النار"

Lebanon 24
17-04-2026 | 06:28
A-
A+
المفاوضات دقيقة ومفصلية.. أول تصريح لعون في اليوم الأول لـوقف النار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد من نواب بيروت إنَّ "المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية والمسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة"، مؤكداً أنَّ "أنظار العالم متجهة نحو لبنان".

وذكر عون أن "موقف الدولة هو تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة"، وأضاف: "وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعماً محلياً وخارجياً، كانت من أبرز مظاهره ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي أمس من دعم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه، إضافة الى وقوف الولايات المتحدة الى جانب الشعب اللبناني لإنهاء معاناته واستعادة عافيته وإعادة تفعيل اقتصاده الذي تأثر سلبا نتيجة الحرب الأخيرة". 

وأوضح أنَّ "الجيش اللبناني سوف يلعب دوراً أساسياً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية وانهاء المظاهر المسلحة وطمأنة الجنوبيين بعد عودتهم الى قراهم وبلداتهم، بأن لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية".

وختم: "اللبنانيون الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية، هم اليوم أمام واقع جديد توافر له الدعم العربي والدولي وهذه الفرصة لا يجوز ان نضيّعها لانها قد لا تتكرر".
 
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب "جرعة أوكسجين" لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قراءة إسرائيلية عن اليوم الأول لـ"وقف النار في لبنان".. ماذا قيل في تل أبيب؟
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع لعون: لا توجه للدخول عسكرياً إلى البقاع و"داعش" عدونا الأول
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان وإسرائيل في "مواجهة دبلوماسية" بشأن وقف النار ومفاوضات قريبة في قبرص
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 16:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

العماد جوزاف عون

الجيش اللبناني

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الجمهوري

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24