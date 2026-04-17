المفاوضات دقيقة ومفصلية.. أول تصريح لعون في اليوم الأول لـوقف النار

|
لبنان
"المفاوضات دقيقة ومفصلية".. أول تصريح لعون في اليوم الأول لـ"وقف النار"
Lebanon 24
17-04-2026
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
أمام وفد من نواب
بيروت
إنَّ "المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية والمسؤولية الوطنية يجب أن تكون واحدة في المرحلة المقبلة"، مؤكداً أنَّ "أنظار العالم متجهة نحو
لبنان
".
وذكر عون أن "موقف الدولة هو تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات
الإسرائيلية
من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة"، وأضاف: "وقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعماً محلياً وخارجياً، كانت من أبرز مظاهره ما أعلنه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال الاتصال الهاتفي أمس من دعم للبنان ولسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه، إضافة الى وقوف
الولايات المتحدة
الى جانب الشعب اللبناني لإنهاء معاناته واستعادة عافيته وإعادة تفعيل اقتصاده الذي تأثر سلبا نتيجة الحرب الأخيرة".
وأوضح أنَّ "
الجيش اللبناني
سوف يلعب دوراً أساسياً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية لجهة الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية وانهاء المظاهر المسلحة وطمأنة الجنوبيين بعد عودتهم الى قراهم وبلداتهم، بأن لا قوى مسلحة غير الجيش والقوى الأمنية الشرعية".
وختم: "اللبنانيون الذين تحملوا الكثير في السنوات الماضية، هم اليوم أمام واقع جديد توافر له الدعم العربي والدولي وهذه الفرصة لا يجوز ان نضيّعها لانها قد لا تتكرر".
صحيفة إسرائيليّة: تصريح ترامب "جرعة أوكسجين" لـ"حزب الله"
