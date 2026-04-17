بيان من "ألفا".. إليكم ما أعلنته للمشتركين

فعّلت شركة "ألفا" خطة الاستجابة 24/7 منذ لحظة اعلان وقف اطلاق النار، وعملت فرقها الفنية منذ ساعات الصباح الأولى على مواكبة عودة لضمان تأمين الخدمة لهم.



وأعلنت الشركة عن 16 محطة في الجنوب والضاحية حتى الآن، فيما تواصل الفرق الفنية عملها الميداني لمتابعة استعادة الخدمة بشكل كامل.





كذلك، وضعت "ألفا" خطة متكاملة وبدأت تنفيذها تدريجياً لإصلاح الأعطال في محطاتها في الضاحية والبقاع والجنوب.





