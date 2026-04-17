بيان جديد من "تاتش".. هذه تفاصيله

أعلنت شركة "تاتش"، في بيان أنّ فور إعلان وقف إطلاق النار بشكل رسمي، توجّهت الفرق التقنية في الشركة إلى مختلف المواقع في الجنوب - شمال نهر - والضاحية الجنوبية، لإصلاح الأعطال التي لحقت بعدد من محطاتها، التزاماً منها باستعادة تغطية شبكتها وتأمين الاتصالات لمشتركيها بأسرع وقت ممكن.





وبحسب البيان، نجحت الفرق التقنية منذ ساعات الأولى في إصلاح حوالي ما يفوق عن 30 محطة في الجنوب والضاحية، وباتت خدمة الاتصالات والبيانات الخليوية متوفرة لغالبية مشتركي الشركة في بلدات الجنوب شمال نهر الليطاني وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.



كما تعمل الشركة حالياً على معالجة بعض التي تضرّرت في حيث يسجّل استقرار للشبكة على مستوى .





وتؤكد تاتش أن فرق عملها ستعمل بشكل متواصل خلال الأيام لتأمين تغطية شبكتها على صعيد المكالمات والانترنت بالجودة التي يتوقع الحصول عليها مشتركوها في تلك المناطق بشكل خاص، كما في كل المناطق ".

