بري يبحث مع السفير المصري تطورات الهدنة والأوضاع في لبنان

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا موسعا من تجمع "كلنا "برئاسة الوزير السابق محمد شقير ، قدم له رؤية "التجمع" وبرامج عمله على المستوى الوطني بشكل عام والعاصمة بيروت بشكل خاص، مثنياً على الجهود التي بذلها ويبذلها الرئيس في ترسيخ مناخات الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي .



بدوره الرئيس بري جدد امام الوفد ، تأكيده "أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه على الإطلاق، وأن أي مس بهاتين الركيزتين من أي جهة كان هو مساس بوجود وهدية مجانية للعدو ومشاريعه التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال الفتنة" .



واضاف بري : الفتنة نائمة ولعن الله من يوقظها، فكيف إذا ما كان الأمر بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والهوية الواحدة ونعم بين أبناء الدين الواحد ، وفي هذا الظرف أعود وأعلن أنني شيعي الهوية سني الهوى وعربي المنتهى".



وتابع : "وأنتهزها مناسبة ونحن في اليوم الأول لبدء سريان الهدنة وبدء عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، لأجدد توجيه الشكر للعاصمة بيروت التي شرعت أبوابها وأحياءها كما الجبل والشمال للنازحين من الجنوب والضاحية والبقاع" .



وأعرب الرئيس بري أمام الوفد عن استيائه واستنكاره ورفضه لظاهرة إطلاق النار التي حصلت بالأمس وتحصل في كل مناسبة، معتبرا "أن كل رصاصة تطلق في الهواء بقدر ما يمكن لها أن تشكل من خطر على حياة الأمين وتهدد أملاك الناس هي إساءة لكرامة الشهداء، وهي مخالفة ليس للقانون فحسب إنما لكل الشرائع السماوية".



وعرض الرئيس بري، مع سفير مصر العربية لدى لبنان الدكتور علاء موسى ، آخر المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء بدء سريان هدنة وقف اطلاق النار يومها الأول في لبنان.



ومن زوار بري : المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ووزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين الذي وضع رئيس المجلس بواقع القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان والخسائر البشرية والمادية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان على مدى الأيام الماضية" .

