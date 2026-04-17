مداهمة أمنية تؤدي إلى توقيف متورطين بإطلاق النار في الضنية

على أثر إشكال تخلّله بتاريخ ٢٩ /٣ /٢٠٢٦ في بلدة جيرون - وأسفر عن مقتل ٤ مواطنين، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت بتاريخه، دورية من ، المواطنَين (خ.ح.) و(ع.ح.) لتورّطهما في الإشكال.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.