تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بالتفاصيل.. إسرائيل تكشف ملامح "اليوم التالي" بعد الهدنة المؤقتة مع لبنان

Lebanon 24
17-04-2026 | 09:30
A-
A+
بالتفاصيل.. إسرائيل تكشف ملامح اليوم التالي بعد الهدنة المؤقتة مع لبنان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب عن ملامح خطط الجيش الإسرائيلي لما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة مؤقتة بين الجانبين لمدة 10 أيام.
ونقل موقع "واللا" عن تلك المصادر أن المستوى العسكري في إسرائيل اعتبر أن قرار ترامب بالهدنة فاجأ الجيش، ما وضع المؤسسة الأمنية أمام تحدٍ يتمثل في تعثر استكمال جدول العمليات العسكرية في لبنان.

وأضافت المصادر أن اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء الإسرائيلي عُقد مساء الخميس، انتهى إلى قرار يقضي بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار.

وفيما تقرر خلال الاجتماع التزام الجيش الإسرائيلي بعدم شنّ هجوم جوي على لبنان خلال مدة الهدنة، صادق المستوى العسكري على بقاء القوات البرية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

وأفاد مصدر عسكري في تل أبيب بأن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على تطوير مواقعه العسكرية في بعض مناطق الجنوب اللبناني، كما تم تجهيز مواقع دفاعية وهجومية مسبقة في مواقع أخرى.

وأشار إلى تبني إسرائيل الاستراتيجية العسكرية ذاتها، التي فرضتها على غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أو بالأحرى إنشاء منطقة "خط أصفر" في جنوب لبنان على غرار نظيرتها في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه "لا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما هي تعليمات إطلاق النار عند رصد مسلحين أو غير مسلحين في المناطق التي يستحوذ عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

فيما أشار ضابط من القيادة الشمالية إلى القتال الدائر في بنت جبيل، والذي حظي باهتمام كبير في لبنان وإسرائيل، نظرًا لرمزية المدينة لحزب الله.

وقال: "هزم الجيش الإسرائيلي الجناح العسكري لحزب الله في بنت جبيل. دمرنا كل شيء، فيما لا تزال بعض المنازل المتواضعة قائمة، وقد يكون هناك عدد من بقايا مسلحي حزب الله، لكنه تم تصفية قيادات الحزب في البلدة".
مواضيع ذات صلة
"اليوم التالي" بعد وقف الحرب: هواجس ومآزق
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع "اليوم التالي": حياد لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنهي حالة الطوارئ بعد إعلان الهدنة مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لا يملك خطة لـ"اليوم التالي" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 18:17:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

قطاع غزة

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:54 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-17
Lebanon24
10:54 | 2026-04-17
Lebanon24
10:50 | 2026-04-17
Lebanon24
10:33 | 2026-04-17
Lebanon24
10:25 | 2026-04-17
Lebanon24
10:21 | 2026-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24