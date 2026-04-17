بالتفاصيل.. إسرائيل تكشف ملامح "اليوم التالي" بعد الهدنة المؤقتة مع لبنان

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب عن ملامح خطط الجيش لما بعد إعلان الرئيس الأميركي هدنة مؤقتة بين الجانبين لمدة 10 أيام.



ونقل موقع "واللا" عن تلك المصادر أن المستوى العسكري اعتبر أن قرار بالهدنة فاجأ الجيش، ما وضع المؤسسة الأمنية أمام تحدٍ يتمثل في تعثر استكمال جدول العمليات العسكرية في .



وأضافت المصادر أن اجتماعًا طارئًا لمجلس الوزراء الإسرائيلي عُقد مساء الخميس، انتهى إلى قرار يقضي بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار.



وفيما تقرر خلال الاجتماع الجيش الإسرائيلي بعدم شنّ هجوم جوي على لبنان خلال مدة الهدنة، صادق المستوى العسكري على بقاء القوات البرية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.



وأفاد مصدر عسكري في تل أبيب بأن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على تطوير مواقعه العسكرية في بعض مناطق الجنوب اللبناني، كما تم تجهيز مواقع دفاعية وهجومية مسبقة في مواقع أخرى.



وأشار إلى تبني الاستراتيجية العسكرية ذاتها، التي فرضتها على غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، أو بالأحرى إنشاء منطقة "خط أصفر" في جنوب لبنان على غرار نظيرتها في .



ولفت إلى أنه "لا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما هي تعليمات إطلاق النار عند رصد مسلحين أو غير مسلحين في المناطق التي يستحوذ عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".



فيما أشار ضابط من القيادة الشمالية إلى القتال الدائر في بنت جبيل، والذي حظي باهتمام كبير في لبنان وإسرائيل، نظرًا لرمزية المدينة لحزب الله.



وقال: "هزم الجيش الإسرائيلي الجناح العسكري لحزب الله في بنت جبيل. دمرنا كل شيء، فيما لا تزال بعض المنازل المتواضعة قائمة، وقد يكون هناك عدد من بقايا مسلحي ، لكنه تم تصفية قيادات الحزب في البلدة".

