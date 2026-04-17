لبنان

نتنياهو: سنمنح فرصة للتوصل إلى حلّ سياسي وعسكري متكامل مع لبنان

17-04-2026 | 09:59
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه، وبناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستمنح إسرائيل فرصة للتوصل إلى حلّ سياسي وعسكري متكامل مع لبنان

واشار نتنياهو إلى أنّ بلاده حققت "انجازات عظيمة في الشمال وغيّرت مع ترامب وجه الشرق الأوسط

ولفت إلى أنّه تمّ إنشاء "حزام أمني عميق على كامل الحدود الشمالية"، معتبراً أنّ "إسرائيل حوّلت محاولات محاصرتها إلى طوق من الأمن".

وأكد أنّ "المهمة بعد في لبنان لم تنته بعد وهناك أمور نخطط للقيام بها وحزب الله اليوم هو ظل لما كان عليه في أيام نصر الله، وأن هناك خطوات يجري التخطيط لها دون الكشف عن تفاصيلها، مضيفاً أنّه للمرة الأولى منذ 43 عاماً جرت محادثات مباشرة بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان، وأن "يداً تمسك بالسلاح وأخرى ممدودة للسلام".
