طوني فرنجية: تحرير الأرض وإعادة الإعمار أولوية بعد وقف النار

كتب االنائب عبر منصة "إكس": نبارك للبنانيين وتحديداً لأهل الجنوب والمناطق التي تعرّضت للعدوان بوقف إطلاق النار ونتمنّى لهم عودة آمنة وكريمة برؤوس مرفوعة.عزاؤنا لأهل الذين سقطوا دفاعاً عن 🇱🇧 ويبقى عزاؤنا الأكبر بتحرير الأرض، ، فرض الأمان ومنع الفتنة.